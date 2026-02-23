Endesa dispara su plan de inversiones en redes hasta 5.500 millones pese al choque con la CNMC y a la espera de un guiño del Gobierno

Endesa disparará su plan de inversiones en el negocio de redes a pesar de las insistentes quejas por la baja retribución aprobada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) para los próximos año. Las grandes eléctricas, también Endesa, habían advertido de su intención de revisar a la baja su esfuerzo inversor en redes por la modesta remuneración decretada para el próximo sexenio (con una tasa del 6,58%, lejos del 7 o 7,5% al que aspiraba el sector) y por el modelo con más riesgo para las empresas decretado por el supervisor. Pero la compañía finalmente elevará hasta cerca de los 5.500 millones las inversiones en tres años en el negocio regulado de las redes, frente a los 4.000 millones previstos hasta ahora.

El grupo Enel, en manos del Estado italiano y que controla Endesa con una participación del 70%, ha desvelado este lunes la actualización de su plan estratégico entre 2026 y 2028, con el que adelanta alguna de las claves de la hoja de ruta de su filial española. Endesa presentará este martes su propia revisión de su plan estratégico para el próximo trienio con todos los detalles, pero su matriz ya ha anticipado que las inversiones en el negocio de la distribución se dispararán.

La nueva estrategia de Enel contempla unas inversiones brutas de 53.000 millones de euros hasta 2028, un 23% más que los 43.000 millones que se recogía anterior versión del plan (para el periodo 2025-2027) con el objetivo de impulsar al máximo su crecimiento tanto en renovables como en el negocio de redes. El esfuerzo inversor en renovables se disparará hasta los 20.000 millones (8.000 millones más que en la previsión de hace un año) y ascenderá a 26.000 millones en el caso de las redes (en línea con la anterior hoja de ruta para el conjunto del grupo).

Enel ha decidido concentrar en España y Portugal, los países en que opera Endesa, un 21% del montante total de las inversiones en redes. Esto es, la compañía española ejecutará inversiones en el entorno de los 5.500 millones de euros en los próximos tres años (a la espera de detallar las cifras de su plan estratégico de la filial española que se presenta mañana) y con vistas a una mayor aceleración después de 2028. Endesa había venido advirtiendo que veía difícil cumplir su anterior plan de inversiones 4.000 millones en redes por la reducida retribución para en negocio regulado que iba a imponer la CNMC.

A pesar del choque con Competencia, las compañías con redes de distribución (las grandes eléctricas) y de transporte (Red Eléctrica de España) están a la espera de un gran guiño del Gobierno para impulsar la electricificación., El Ejecutivo prevé aprobar próximamente de manera definitiva la nueva regulación que en principio elevará más de un 60% los topes máximos legales de ejecución de inversiones en redes, y que ahora están limitadas al 0,065% del PIB anual en el caso de la distribución y al 0,13% del PIB en el del transporte.

Enel acelera para crecer

Enel subrayó que el objetivo de su nuevo plan estratégico es "acelerar" su crecimiento en los próximos años con esas inversiones fuertemente al alza hasta los 53.000 millones, "centrándose en las geografías más dinámicas". Enel pretende que ese esfuerzo inversor de unos 20.000 millones de euros en enegías renovables sirva para incorporar unos 15 gigavatios (GW) de nueva capacidad verde y llevar la potencia instalada renovable total a más de 80 GW. Y la inversión de 26.000 millones en redes busca impulsar su base de activos regulatorios (RAB) a unos 58.000 millones de euros en 2028, frente a los 47.000 millones de euros a finales del año pasado, con un crecimiento del 22%.

Enel destacó que su estrategia en el periodo pasa por acelerar el crecimiento en países con entornos estables, con foco en redes, energías renovables y clientes finales mediante inversiones 'greenfield' (desde cero) y 'brownfield' (en activos ya existentes), así como a maximizar la productividad del capital mediante una asignación óptima y una gestión eficiente y eficaz de los recursos económicos y garantizar un perfil riesgo/rentabilidad equilibrado para lograr un beneficio ordinario por acción mejorado, manteniendo al mismo tiempo una estricta disciplina financiera.

Enel también identifica el negocio de centros de datos representará otro motor de creación de valor, proporcionando a los operadores tecnológicos emplazamientos industriales ya disponibles (con ocho de ellos ya identificados), conexión a la red eléctrica y suministro de energía a largo plazo (mediante contratos de compra de energía).

“Enel presenta un plan estratégico ambicioso y creíble con una marcada aceleración del crecimiento gracias al aumento de las inversiones en nuevas instalaciones y nuevas operaciones, lo que permitirá una mejora adicional del perfil de riesgo/rentabilidad del grupo», ha destacado Flavio Cattaneo, consejero delegado de Enel. “Las acciones de gestión llevadas a cabo en los últimos tres años nos brindan la flexibilidad financiera para invertir en los mercados más dinámicos en términos de demanda eléctrica”.

Enel pone en valor que gracias al trabajo realizado en los últimos años dispone de 15 000 millones de euros de flexibilidad financiera para aumentar las inversiones y la remuneración a los accionistas. El consejo de administración de la compañía ha aprobado una nueva fase de su plan de recompra de acciones, con un desembolso total máximo de hasta 1.000 millones de euros, con la compra de hasta 150 millones de acciones propias, como parte de su plan de su compra de autocartera y posterior cancelación de las acciones por 3.500 millones. En paralelo, el grupo se marca como senda de dividendo con una subida media del 6% anual hasta 2028, a partir de los 0,49 euros de 2025 (que ya se elevó un 4,25% frente a los 0,47 euros por acción de 2024).

Enel presume de haber alcanzado un año antes de lo previsto el objetivo de ahorro de costes de 1.000 millones de euros marcado en el plan estratégico 2023-2025, y que ahora planea alcanzar una eficiencia adicional de unos 700 millones para 2028. En este sentido, el grupo busca maximizar la productividad de sus procesos acelerando la adopción de herramientas de inteligencia artificial, la digitalización de actividades centrales de la empresa y migrando el 100% de sus aplicaciones a la nube.

Enel se marca como objetivo un resultado bruto de explotación (ebitda) ordinario acumulado para el periodo 2026-2028 de 74.000 millones de euros, de los cuales aspira a que más del 90% procedan de sus actividades reguladas o contratadas. La 'utility' italiana prevé que sus ganancias por acción aumentarán a entre 0,80 y 0,82 euros en 2028, frente a los 0,69 euros previstos para 2025.