Colliers nombra a Laura Hernando nueva CEO en sustitución de Mikel Echavarren

Colliers ha anunciado el nombramiento de Laura Hernando como consejera delegada de la firma de consultora inmobiliaria para España y Portugal, en sustitución de Mikel Echavarren, que seguirá vinculado a la compañía como presidente. El nombramiento se hará efectivo durante el segundo trimestre de 2026 y la nueva CEO compatibilizará el cargo con el de responsable de la división de Hoteles de la empresa

E-3 por Comillas (licenciatura en derecho y empresariales), Hernando ha desarrollado la mayor parte de su carrera en IREA, consultora fundada por Echavarren y tres socios más en 2005 tras su salida de Arthur Andersen, que en 2018 fue vendida a la multinacional canadiense Colliers, que mantuvo todo el equipo y la operativa de la firma en España. La nueva consejera delegada ha sido asesora en algunas de las operaciones hoteleras más relevantes del país, incluyendo activos individuales, portfolios, transacciones corporativas y procesos de reestructuración financiera, además de socia de la compañía.

Por su parte, dentro del plan de sucesión, Echavarren continuará colaborando estrechamente con Hernando y el equipo directivo para apoyar el crecimiento estratégico de Colliers en España y Portugal, además de que mantendrá su posición en el comité ejecutivo de la compañía para la región EMEA (Europa, Oriente Medio y África). España es parte esencial de la implantación de Colliers en Europa. Sin ir más lejos, la canadiense ha elegido Madrid para instalar su primer centro tecnológico en EMEA. Recientemente, hace apenas unas semanas la firma cotizada ha adquirido en España la división de ingeniería de Ayesa por 600 millones de euros.

En un comunicado, Laura Hernando ha señalado que "es un honor asumir el liderazgo de Colliers Iberia en el mismo año en el que celebramos 20 años de éxito en España" y que su "prioridad seguirá siendo ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes, al tiempo que seguimos impulsando la cultura única que define a nuestros equipos". Echavarren ha apuntado que espera seguir apoyando a Laura en la "identificación de nuevas oportunidades de crecimiento y en la excelencia del servicio en todas nuestras líneas de negocio". "Tras casi dos décadas trabajando juntos, es un orgullo verla asumir este rol y convertirse en la primera mujer en liderar una consultora inmobiliaria global en la Península Ibérica, un reflejo de su talento y capacidades", ha añadido.