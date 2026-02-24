Cucarachas en dos trenes y una avería obligan a cancelaciones en el Cercanías de Málaga

La presencia de cucarachas en dos trenes y la avería de otra unidad ha motivado este martes la cancelación de seis servicios en hora punta en la línea de Cercanías C-1, que une Málaga con Fuengirola, y demoras en la C-2, que enlaza la capital malagueña con Álora.

Cancelación de trenes

Las incidencias han supuesto la cancelación de los trenes de las 7:10, 8:50 y 11:10 horas de Málaga a Fuengirola, y de las 8:00, 9:40 y 11:40 en sentido inverso, según ha comunicado Renfe a través de sus canales de información al usuario y atención al cliente habituales.

Un buen número de ciudadanos, afectados por las incidencias en el Cercanías este martes / L.O.

En la C-2, los trenes afectados tenían prevista su salida de Málaga a las 8:00 y a las 9:40 horas, y han sufrido demoras de 35 y 23 minutos, respectivamente.

Un portavoz de la compañía ferroviaria ha señalado a EFE que al inicio del servicio de Cercanías de este martes "se ha detectado la presencia puntual de cucarachas en dos trenes" del servicio de Cercanías Málaga.

Proceso de desinfección

Siguiendo los protocolos establecidos, ambos trenes han sido retirados del servicio (no han llegado a circular), y se han sometido a un proceso de desinfección para "garantizar las máximas condiciones de higiene y seguridad antes de su reincorporación" a la prestación del servicio.

Debido a esta incidencia y a la avería de una tercera unidad, el servicio se ha visto afectado con hasta seis cancelaciones en la línea C-1 y demoras en la C-2, ha precisado.

Una vez reincorporados estos trenes a la circulación, desde las 13:40 horas el servicio de Cercanías se presta "con normalidad" en el núcleo de Málaga.