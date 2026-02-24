Bogas, sobre su continuidad al frente de Endesa: "Me encuentro con fuerzas, aunque cada día que pasa estoy más cerca de mi jubilación"

El próximo mes de abril, la junta de accionistas de Endesa deberá tomar una decisión sobre la continuidad de su consejero delegado, José Bogas. Este año se cumplen cuatro años desde su última renovación y la empresa italiana Enel, principal accionista con el 70% del capital, debe decidir si mantiene al dirigente en el cargo o no. "Yo me encuentro con fuerzas, pero la vida es como es y las cosas son como son. Después de 45 años en Endesa, cada día que pasa estoy más cerca de mi jubilación", ha reconocido el directivo de 71 años (Madrid, 1955) en la presentación del nuevo plan estratégico 2026-2028.

La larguísima trayectoria de Bogas en la energética se remonta a 1982, cuando fue nombrado jefe de sección de estudios de mercado en el Departamento de Planificación. Por aquel entonces, Endesa era todavía una empresa pública y estaba liderada por Feliciano Fuster Jaume. Desde ese momento hasta la actualidad, el directivo ha encadenado distintos cargos. Ha sido jefe del departamento de Relaciones Comerciales (1984-1986), director adjunto de Control y Gestión de Energía (1988), director de Control y Gestión de Energía (1988-1997), director general de Endesa y director general de Generación (1997-1998), director general del Negocio Eléctrico (1998-2004) y director general de España y Portugal (2024-2014).

Fue en 2014 cuando, bajo la presidencia de Borja Prado, Bogas sustituyó a Andrea Brentan como consejero delegado tras la polémica venta de sus activos latinoamericanos a su propia matriz, Enel. Y desde entonces ha sido ratificado en hasta dos ocasiones como primer espada de la compañía e, incluso, ha sorteado el cambio de consejero delegado de Enel en 2023, cuando la entonces recién elegida presidenta de Italia, Giorgia Meloni, anunció la sustitución de Francesco Starace por Flavio Cattanera.

El directivo, que ha bromeado con que se encuentra en su mejor momento --"porque estoy estupendo, no por los resultados", ha dicho--, ha reconocido que, en cualquier caso, su prioridad radica en el interés general de la compañía y facilitará una transición ordenada cuando así corresponda. Por su parte, el director financiero de Endesa, Marco Palermo, ha respondido que le "encantaría" seguir en su puesto, pero que esa decisión corresponde al "accionista principal de la compañía", al ser preguntado por algunos rumores que le situarían al frente de la empresa.