Iryo aplica un ERTE a 40 empleados por la suspensión de la línea Madrid-Málaga a partir del 23 de marzo

Reajuste de plantilla en Iryo. La operadora de trenes, Iryo, ha comunicado este miércoles que suspenderá temporalmente los contratos de 40 trabajadores en su base de Málaga a partir del próximo 23 de marzo. El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ya ha sido autorizada por la Dirección General de Trabajo al considerar que existe una causa de fuerza mayor derivada del cierre de la línea, según han informado fuentes del grupo. El ERTE afecta un 6,1% del total de los 654 empleados en la compañía participada por la italiana Ferrovie dello Stato Italiane. Además, desde Iryo han avanzado que la suspensión de los contratos de estos 40 trabajadores permanecerá en vigor hasta que Adif —la gestora de infraestructuras— concrete una fecha concreta para la reapertura de la línea.

El corredor que conecta la capital con Málaga no ha prestado la totalidad de sus servicios desde el trágico accidente de Adamuz (Córdoba) y el último tramo de la línea —a la altura de la localidad de Antequera— se realiza con un servicio alternativo por carretera, lo que ha obligado a pasajeros a cubrir la última parte del trayecto en autobús. Además del siniestro del pasado 18 de enero, el tránsito de los trenes se ha visto obstaculizado también por un carrusel de borrascas en Andalucía, entre ellos, la Borrasca Marta y la Borrasca Leonardo, que provocaron un desprendimiento de tierra en la vía.

"Iryo mantiene su compromiso con el empleo, la transparencia y la recuperación de la normalidad operativa cuando se restablezcan las condiciones para la prestación de servicio", han subrayado desde la operadora. En las últimas semanas, Iryo, su competidor francés, Ouigo y la operadora estatal, Renfe, han vivido unas semanas convulsas tras el descarrilamiento del tren en Adamuz, con un parón que ha afectado una de las principales arterias de transporte del país. Para poner la afluencia de viajeros en contexto, la línea de Alta Velocidad entre Madrid y la capital malagueña transportó 1,2 millones de pasajeros en el primer tramo del año pasado, según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La SEPE garantiza un 70% del salario de los trabajadores

Los trabajadores afectados por el parón recibirán prestaciones por parte de Iryo hasta que puedan percibir el 100% de su salario en conjunto con las prestaciones por desempleo habituales que ofrece la empresa ferroviaria. En este sentido, de acuerdo con la normativa vigente, los empleados afectados tendrán derecho a una prestación contributiva por desempleo que gestiona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) del 70% de su base reguladora.