El Plan Turístico de Grandes Ciudades llega a Málaga con 16 millones de euros

El Plan Turístico de Grandes Ciudades para Málaga prevé una inversión de 16,4 millones de euros, compartida por igual entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento malagueño y concentrada en su mayoría en la modernización integral del paseo marítimo del popular barrio de El Palo.

Supondrá "una transformación profunda del espacio público" con una mejora de la accesibilidad, según ha destacado el concejal de Economía, Hacienda y Fondos de la UE de Málaga, Carlos Conde, en presencia de los consejeros de la Junta de Andalucía de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz, Carolina España, y el de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal.

Conde considera el plan como "un proyecto estratégico y una oportunidad de futuro para Málaga en un entorno privilegiado", que se ejecutará en el periodo 2026-2029 "para reformar el modelo turístico desde la planificación sostenible y el equilibrio urbano" y mejorar la ciudad.

Vista parcial de la barriada de El Palo. / Álex Zea

Identidad marinera

Busca la descentralización, la innovación y digitalización, el desarrollo responsable, una esencia única y poner en valor la identidad cultural y marinera, además de la puesta en valor y regeneración del litoral Este, de que sea un destino inclusivo y adaptado a todos y la mejora del sector y de la calidad de vida de quienes viven en el lugar.

"Un turismo con identidad es un turismo sostenible", ha resaltado, además de indicar que permitirá reequilibrar los flujos turísticos porque "no se trata de traer más turismo, sino de gestionar mejor y aumentar su valor".

España ha incidido en que "en dos décadas Málaga ha dejado de ser ciudad de paso para ser un gran destino urbano y motor del turismo" y que "el éxito no es un récord de visitantes, sino más empleo y bienestar social de los malagueños".

Vecinos, sentados delante de un cartel que reivindica la vivienda digna en la barriada de El Palo / Álex Zea

Beneficio del turismo para el barrio

Por su parte, Bernal ha señalado que es clave un buen crecimiento y que "el beneficio del turismo se quede en el barrio" y ha recordado que la filosofía de este tipo de planes, desarrollados también en otras ciudades mayores de 100.000 habitantes como Marbella, Granada o Sevilla y que suman 51 millones de euros: "diversificar, equilibrar y mejorar".

Ha apostado por la convivencia y por "un crecimiento inteligente y sostenible" y señala que "Málaga está empeñada en crecer y en crecer bien. Ese es 'el trato andaluz', un turismo que respeta y se hace respetar".

Noticias relacionadas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que se persigue la estimulación turística "creando motivos turísticos" y que esta actividad tenga "una distribución territorial equilibrada que evite una concentración excesiva", además de garantizar el empleo.