Los países de Oriente Medio, en jaque por el cierre parcial del estrecho de Ormuz

Durante décadas, el talón de Aquiles de los mercados petroleros ha sido el estrecho de Ormuz, una arteria marítima de 161 kilómetros de distancia ubicada en la boca del Golfo Pérsico y responsable de un 20% del petróleo mundial transportado por mar. Esta vía navegable ha protagonizado una serie de crisis desde los años ochenta —desde la guerra entre Irán e Irak hasta el punto álgido de la crisis nuclear, aunque los mercados financieros jamás se han enfrentado a un bloqueo marítimo total del estrecho. Este escenario fue improbable hasta este fin de semana, cuando Estados Unidos e Israel mataron al líder supremo iraní, Alí Jameneí, el pasado sábado, en una operación conjunta. El ataque desencadenó una guerra indirecta en Oriente Medio con réplicas en todo el Golfo Pérsico.

Y las respuestas llegaron de forma veloz desde Irán: la Guardia Revolucionaria iraní ordenó a los buques retirarse de la franja marítima, lo que desencadenó un par de ataques y provocó una fuerte caída del tráfico. Aunque el estrecho no se ha cerrado formalmente, Keuhne & Nagel, un gigante de logística, emitió una alerta interna tras la ola de inestabilidad en Ormuz. "El cierre del Estrecho de Ormuz ha provocado la paralización temporal del tráfico marítimo hacia y desde el Golfo Pérsico. Las navieras han ordenado a los buques que se dirijan a un lugar seguro con efecto inmediato", explicaba. Aunque Irán nunca ha llevado a cabo un bloqueo naval, lo ha amenazado en varias ocasiones desde los años ochenta.

Los petrodólares, en el punto de mira

Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, países colindantes a Irán, se encuentran entre los mercados más vulnerables a un cierre total, ya que son muy dependientes del flujo del petróleo y bienes por el estrecho. Esto se debe a que la inmensa mayoría de proveedores del Golfo Pérsico no disponen de alternativas marítimas. La Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) estima que se transportaron 20 millones de barriles de petróleo al día en 2024.

En el caso de Arabia Saudí, el frenazo de los petrodólares podría pasar factura al PIB del reino. En el último tramo de 2024, los ingresos por petróleo concentraron un 19,7% del PIB de Riad, según la Autoridad General de Estadística del país. Los hidrocarburos son aún más esenciales para países como Kuwait, donde el petróleo aporta un 43,4% al PIB o Irak, donde el Banco Mundial estima que aportaron un 61%.

Los petrodólares contribuyeron un 19,7% al PIB de Arabia Saudí en el último tramo de 2024, según la Autoridad General de Estadística del reino. Asia, como destino de estas exportaciones, es el segundo mercado con mayor exposición, ya que consume un 45,6% de las exportaciones por vía marítima en el mundo, según estimaciones de la consultora energética, Kpler. Japón, Corea del Sur sentirían el mayor golpe, mientras que India y China son los mayores compradores por volumen. Los analistas contemplan que una crisis prolongada en Ormuz empujaría tanto a Nueva Delhi como Pekín a acelerar sus compras a Moscú.

Mapa que muestra la ubicación del Estrecho de Ormuz. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Las hostilidades también han provocado un efecto dominó en un puñado de puertos en la región. El conflicto ha forzado el cierre de varios terminales estratégicos, como el de Dammam (Arabia Saudí), Khalifa Bin Salman (Bahréin) y todos los puertos en Emiratos Árabes Unidos.

Hakan Kaya, gestor senior de la gestora internacional Neuberger Berman, ha alertado que las consecuencias de un cierre son gravísimas. "No se puede exagerar la importancia de lo que está en juego", ha subrayado. Kaya contempla varios escenarios para los mercados y alerta que un cierre prolongado podría desatar una guerra regional ampliada, con daños en infraestructuras clave. "Cada semana adicional de cierre agrava el problema, ya que se agotan las reservas de almacenamiento, se producen recortes en la producción de las refinerías y se tarda tiempo en movilizar cargamentos de sustitución procedentes de fuera de la región".

El 10% de las importaciones de GNL en Europa, en juego

El Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA), un think-tank especializado, estima que una interrupción pondría en riesgo hasta el 10% de las importaciones de gas natural licuado (GNL) de Europa.La mayoría de estas importaciones provienen de Qatar, país ubicado al suroeste del canal. En Europa, los países más dependientes del gas qatarí son Italia, Bélgica y Polonia. "La seguridad energética de Europa podría verse comprometida por interrupciones en el suministro, una mayor dependencia de las importaciones, la volatilidad de los precios y la incertidumbre del mercado", ha alertado Ana Maria Jaller-Makarewicz, analista de la IEEFA. "La situación ha puesto en manifiesto la fragilidad del mercado del petróleo y el gas", ha concluido.

En este caso, España es menos vulnerable: consumió tan solo un 1% de estas exportaciones en 2024, según datos agregados de Kpler. No obstante, el principal destino del GNL proveniente de Qatar es Asia. Japón, Corea del Sur, India y China, se perfilan como los mercados con mayor exposición detrás de los países circundantes a Irán en el Golfo Pérsico.

El petróleo a 130 dólares e inflación al alza

Las consecuencias de un cierre total de la vía —que en su punto más estrecho tiene 33 kilómetros de ancho— tendrían réplicas graves para los mercados globales. Paolo Zanghieri, economista sénior de Generali Asset Management, calcula que "el cierre del estrecho de Ormuz podría reducir la producción mundial de petróleo entre un 15% y un 20%".

Esta mañana, estrategas de entidades financieras como JP Morgan y UBS advirtieron que el mercado petrolero podría experimentar mayores fluctuaciones, hasta alcanzar los 120 o 130 dólares por barril, si Irán decidiera ejercer un bloqueo naval total. Los analistas de Bloomberg Economics, por su parte, ponen el foco en el riesgo de que el crudo alcance 108 dólares por barril. Para poner los precios en contexto, en los días previos al asalto de Estados Unidos, el barril del Brent, la referencia europea, cotizaba en el umbral de los 70 dólares (59,68 euros).

Además, una crisis en el golfo Pérsico también podría empujar al alza la inflación. La consultora Oxford Economics calcula que la clausura del estrecho de Ormuz podría disparar la inflación en la eurozona un 3,5%. En Estados Unidos, el impacto sería mayor: podría disparar los precios un 5,5%.