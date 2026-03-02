Renfe vuelve a beneficios en 2025 tras cinco años de pérdidas

Renfe volvió al beneficio en 2025 tras cinco años en 'números rojos', desde 2019, año previo a las medidas de restricción de la movilidad adoptadas debido a la pandemia por Covid, después de conseguir un beneficio neto de más de 50 millones de euros frente a las pérdidas de 2,95 millones de 2024, según ha indicado en un comunicado la compañía este lunes.

El incremento de los ingresos (importe de la cifra de negocios más otros ingresos de explotación), que alcanzaron los 4.480 millones de euros, fue uno de los impulsos en la mejora en los resultados del grupo ferroviario estatal, tras crecer un 2,5%.

A este avance contribuyó especialmente el segmento de Renfe Viajeros, la filial de la compañía enfocada a la operación de transporte de viajeros y la prestación de servicios turísticos, "principal motor de la actividad del grupo", ya que la cifra de negocio en esta división se elevó un 18,9% hasta los 2.000 millones.

Esta evolución favorable entre los ingresos y costes del grupo tuvo, asimismo, una repercusión directa en el resultado bruto operativo, disparando un 12,6% el Ebitda, hasta los 528,6 millones de euros. Este resultado del conjunto del grupo, según defiende la empresa dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es el reflejo de un "mayor impulso de los ingresos procedentes de la actividad comercial y de una mayor eficiencia en la gestión".

En este sentido, Renfe consiguió en 2025 su segundo récord histórico de viajeros transportados en un año, con más de 531 millones de pasajeros al sumar sus servicios públicos (Cercanías, Media Distancia, Ancho Métrico y Avant) y sus servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), sólo superado por el de 2024 (535 millones de viajes). A esta cifra se suman las cerca de 10 millones de personas que viajaron en Haramain (la línea de alta velocidad entre La Meca y Medina, Arabia Saudí) durante 2025.

Asimismo, el beneficio de esta filial de viajeros se multiplicó por 13, hasta los 70,2 millones.

La demanda de AVE y larga distancia

Respecto al aumento de la demanda en viajeros, Renfe ha detallado que se debe, principalmente, al incremento del 6% en Alta Velocidad y Larga Distancia durante el año pasado, hasta alcanzar la cifra de más de 37 millones de viajes, lo que la sitúa como empresa "líder en todos los corredores de Alta Velocidad en los que compite con otros operadores". "Durante el año pasado Renfe no sólo mantuvo su posición en todos los corredores, sino que incrementó su número de viajeros", ha comentado, para luego apuntar que aunque la cuota se reparte entre más compañías, "el crecimiento del número de viajes corrobora que la competencia ha dinamizado el sector y que Renfe ha salido reforzada en este escenario".

En esta línea, la firma ha resaltado que es el único operador de alta velocidad en España que logra cerrar el ejercicio con beneficios, "mientras que el resto de las compañías del sector continúan en 'números rojos'".

En cuanto a los servicios públicos, cabe destacar que desde el 1 de julio de 2025 se puso fin a la gratuidad tanto en Media Distancia como en Cercanías, medida que estaba en vigor desde septiembre del año 2022 y que fue sustituida por otras acciones destinadas a potenciar la movilidad sostenible, que han sido prorrogadas y seguirán vigentes durante todo el año 2026. Pese a que la retirada de estas ayudas "contrajo puntualmente la demanda en algunos servicios públicos, el volumen global de viajeros se mantuvo en niveles altos, lo que refleja el atractivo del ferrocarril como opción de transporte habitual".

La filial de ingeniería y mantenimiento

Por otra parte, la filial de Ingeniería y Mantenimiento volvió a las pérdidas tras registrar unos 'números rojos' de 2,3 millones de euros frente a las ganancias de 2,5 millones de 2024, lo que Renfe explica por el incremento de los costes, ligados, en parte, al encarecimiento de materiales y servicios. No obstante, sus ingresos fueron de 597,5 millones, un 2,2% superiores.

Renfe Alquiler de Material Ferroviario cosechó un beneficio de 5,2 millones de euros, lo que supone una mejora del 10,6% en comparación con el año pasado, que se explica por el aumento de los ingresos por el "buen comportamiento de la actividad comercial asociada al alquiler de material a terceros".

Por su parte, la filial de Proyectos Internacionales cosechó unos ingresos superiores a los 20 millones, enmarcando su evolución en "la estrategia del grupo orientada a reforzar su presencia internacional y a aprovechar oportunidades de crecimiento en nuevos proyectos ferroviarios".

En cuanto a Renfe Mercancías, esta división supuso el principal lastre para el grupo, con pérdidas de 44,8 millones de euros, lo que supone aumentar un 39% los 'números rojos' respecto a 2024. Al respecto, la firma ha destacado la influencia del "fuerte entorno competitivo y la evolución de los tráficos".