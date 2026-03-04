Economía
BBVA impulsa la Inteligencia Artificial en el campo
El banco pondrá a disposición de todos los agricultores y ganaderos de España que se adhieran en esta temporada un año de uso sin coste a la aplicación NAX SOLUTIONS
BBVA impulsa la campaña de ingresos agrarios vinculada a la Política Agraria Común (PAC) 2026 con una propuesta diferencial para el sector. El banco pondrá a disposición de todos los agricultores y ganaderos de España que se adhieran en esta temporada un año de uso sin coste a la aplicación NAX SOLUTIONS, una herramienta avanzada que funciona tanto en ‘app’ como en web y que permite el seguimiento de cultivos mediante inteligencia artificial e imágenes vía satélite. Además, BBVA acompaña a los clientes que domicilien la PAC con soluciones de financiación en condiciones especiales, como el anticipo de la PAC y el ‘Agropréstamo campaña y cría’, para facilitar liquidez y apoyar el día a día de sus explotaciones.
