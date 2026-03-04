España arranca 2026 con un nuevo récord de turistas extranjeros en enero, con 5,13 millones

En enero pasado entraron en España 5,13 millones de turistas internacionales, un 1,2 % más que un año antes, que gastaron 7.805 millones de euros, el 9,3 % más, con lo que ambas cifras vuelven a situarse en máximos históricos para el primer mes del año.

Según la información publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se mantiene la tónica observada desde hace dos años, por la que el gasto sube por encima de las llegadas, reflejo de lo que en el sector consideran una mayor calidad del turismo.

Después de cerrar 2025 en máximos, con 96,7 millones de turistas extranjeros en España y un gasto de 134.712 millones de euros, las tasas de crecimiento en las llegadas van moderándose pero siguen en positivo, en un año en que el sector espera la consolidación de los fuertes aumentos registrados tras la pandemia.

Reino Unido mantiene su posición como primer emisor (con casi 900.000 turistas) y el destino principal son las islas Canarias, en su temporada alta, con 1,43 millones de llegadas (5 % más).