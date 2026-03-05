La directora financiera de Booking.com, nueva consejera de Coca-Cola EP tras la marcha de Guillaume Bacuvier
El relevo se producirá en la próxima general de accionistas, prevista para el 28 de mayo
Agencias
Coca Cola Europacific Partners (CCEP) ha comunicado este jueves la salida de Guillaume Bacuvier como consejero independiente no ejecutivo, una decisión que se hará efectiva al término de la próxima junta general de accionistas, prevista para el 28 de mayo. En la misma sesión se informará del nombramiento de Uvashni Raman, actual directora financiera de Booking.com, como nueva consejera, según ha indicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Bacuvier, que forma parte del consejo del embotellador desde enero de 2024 y es miembro del Comité de Retribuciones, deja la multinacional para afrontar un nuevo reto profesional que le requiere una mayor dedicación. Así, el consejo de administración, tras un proceso exhaustivo de búsqueda y selección, ha aprobado el nombramiento de Uvashni Raman como nueva consejera independiente no ejecutiva, cuyo cargo tendrá que ser aprobado por los accionistas en la próxima junta.
La presidenta de CCEP, Sol Daurella, ha agradecido su labor y ha destacado "su gran contribución al negocio y su experiencia en datos y tecnología", al tiempo que ha dado la bienvenida a Raman y ha mostrado su deseo de trabajar con ella.
Raman, actual directora financiera de Booking.com, cuenta con una amplia trayectoria financiera y operativa en mercados europeos y globales, ya que ha desempeñado funciones de directora financiera (CFO) en empresas cotizadas y privadas como Adevinta, Naspers Video Entertainment, South32 y BHP, lo que incluye sectores tan diversos como la tecnología, el consumo, los medios de comunicación y la minería. Su experiencia incluye liderar grandes organizaciones complejas a lo largo de periodos de crecimiento sostenido, con conocimientos en finanzas, compras, operaciones, estrategia, fusiones y adquisiciones, sostenibilidad, mercados de capitales, asuntos corporativos y transformación empresarial", destaca Coca Cola en su comunicado.
- El nuevo horario de los bares de Málaga: ¿a qué hora cierran a partir de ahora?
- El paraíso gastronómico en Cártama con menú ilimitado de brasa y castillos hinchables para los niños: 'Un plan redondo para toda la familia
- La Junta abre compuertas en La Viñuela y la presa del Guadalhorce
- Los vecinos de Huelin se oponen a la ampliación del horario de terrazas
- Málaga acapara ocho de los diez barrios más caros de Andalucía para alquilar vivienda: aquí está el ranking completo de precios y subidas
- Vecinos de Pedregalejo denuncian grietas en sus casas por obras en ocho pisos de lujo: 'La escalera empezó a doblarse y los peldaños, a partirse
- El secreto gastronómico mejor guardado de la Axarquía: así es el restaurante que lleva 80 años asando el mejor chivo al horno de Málaga
- El pueblo mágico de Málaga que debes visitar si te gustan las rutas al aire libre: Comares triunfa con sus senderos y paisajes naturales