Playnuzic presenta en el 4YFN su método para aprender matemáticas a través de la música

Resulta que la música es física. Y que las partituras pueden convertirse en un lienzo para aprender a sumar, multiplicar o entender el porqué de las fracciones. En el 4YFN, el espacio de ‘startups’ del Mobile World Congress, así describía la catalana Playnuzic su proyecto, por el que quiere enseñar matemáticas y música de forma integrada.

Fundada por Maurici Villavecchia, músico, compositor y productor discográfico que, entre idas y venidas, ha investigado a lo largo de su carrera este vínculo histórico entre números y notas musicales, que se remonta a Pitágoras y a la Grecia clásica, y que, según sus impulsores, nunca había contado con un sistema completo y ordenado aplicado al aula.

Durante años, Villavechia desarrolló este sistema en papel, trabajando con números, distancias y relaciones matemáticas aplicadas a la música. Sin embargo, fue su entorno, una generación más joven, el que quiso convertir esa teoría en una metodología digital capaz de explicarse a un niño de diez años. “Queríamos traducir un lenguaje complejo en una experiencia intuitiva”, explica Xoan Sánchez, coordinador y director pedagógico del proyecto.

Un nuevo lenguaje

La idea es que las matemáticas ayuden a comprender la música y que, a través de la música, el alumnado descubra conceptos matemáticos que antes le resultaban abstractos. "Al final, la música es distancia y es tiempo, dos conceptos medibles con números" subraya Sánchez. El nombre de la propia 'startup', de hecho, juega con esa idea, donde intercambian la "m" de "música" por la "n" de "números".

Una alumna aprende el sistema Playnuzic en un taller. / Cedida

Sobre esa base se articula un itinerario de 12 horas lectivas, estructurado en seis talleres y apoyado en aplicaciones digitales propias. El pack está diseñado para un grupo-clase de hasta 30 alumnos y combina actividades vivenciales con herramientas interactivas.

Así, Sánchez abre su ordenador portátil, y enseña lo que es actualmente Playnuzic. En la pantalla aparece un sistema con 6 aplicaciones integradas, cada una correspondiente a un taller.

Hace clic en la primera, llamada "ritmo". En este primer taller se trabaja con una "batería virtual" en la que la aplicación permite añadir pulsaciones o ajustar la velocidad con un metrónomo (lo que se conoce como tempo, o pulsaciones por segundo) de la pieza. Sin embargo, la traducción de todo eso, no se hace con negras, corcheas o semicorcheas, sino con fracciones.

Luego, retrocede, y enseña las otras cinco aplicaciones. Son la "duración", la "melodía" --donde las notas pasan a ser números del 0 al 6 y aprenden a aplicar transformaciones geométricas--, el "intervalo", el "cuadro", que integra todos los aprendizajes anteriores y, finalmente, la "composición". Llegados a este punto, los alumnos crean una melodía propia, que pueden exportar el audio o el archivo MIDI, y que luego deben presentar delante de sus compañeros.

"Los alumnos ven por primera vez como el lenguaje musical cobra sentido con los números, y viceversa, porque aprender música tradicional implica aprender un idioma nuevo desde cero, y con este sistema, que utiliza un lenguaje numérico que casi todo el mundo conoce, se eliminan barreras" resume Sánchez.

Enfoque STEAM y metodología

El taller se trata de un proyecto interdisciplinar pensado para un enfoque STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) y busca trabajar tres de esto cinco ejes (tecnología, matemáticas y artes) de forma conjunta.

Este sistema Playnuzic se hizo realidad hace tan solo un año y medio, con capital propio. Detrás se encuentra un equipo formado por diez personas, de las cuales tres son programadores informáticos. Muchos, como el propio Xoan, vienen del mundo de la música y de la docencia, por lo que siempre trabajan en coordinación con el profesorado del centro para adaptar los contenidos al nivel educativo.

La iniciativa ha contado con el apoyo y financiación del ICEC (Institut Català de les Empreses Culturals) y ha sido seleccionada para el 4YFN 2026, dentro del ecosistema emprendedor vinculado al Mobile.

Recepción en las aulas

De momento, los talleres se han puesto en práctica en tres centros educativos concertados catalanes, con un total de 375 alumnos de ESO y Bachillerato, y próximamente iniciará pruebas piloto en quinto y sexto de primaria. Según sus encuestas internas, la nota media de los talleres es de 8,3 sobre 10 y el 93,5% del alumnado lo recomendaría.

Sin embargo, Playnuzic sueña con "democratizar" este sistema, es decir, llevarlo a la escuela pública. Aquí, la barrera es la falta de financiación y de recursos que atraviesa a los centros públicos, reconocen.

Un taller de Playnuzic en un instituto de Catalunya. / Cedida

Además, no siempre es sencillo coordinar a docentes de música, matemáticas y tecnología en un mismo proyecto interdisciplinar. “Muchas veces entra por la vía del profesor de música; el de matemáticas lo ve interesante, pero no siempre tiene margen para integrarlo en su programación”, admite Sánchez.

Noticias relacionadas

Pese a ello, seguirán intentándolo. El motor, aseguran, es la respuesta del alumnado. Al principio, algunos reaccionan con escepticismo al oír la palabra “matemáticas”. Al terminar, la palabra que más se repite es otra: “divertido”.