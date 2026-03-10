Impacto económico
El Ibex 35 lidera las subidas en Europa con un repunte cercano al 3% tras el alivio en el precio del petróleo
Los mercados recuperan el optimismo tras moderarse el precio del crudo y después de que Donald Trump sugiriera un posible final del conflicto con Irán, mientras el G7 estudia liberar reservas estratégicas
El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas abren en verde este martes, con subidas por encima del 2%, lo que permite a los mercados dejar atrás el rojo generalizado del lunes. El optimismo llega tras la moderación del precio del petróleo durante la madrugada, que ha abandonado la barrera de los 100 dólares por barril después del fuerte repunte provocado por la escalada militar en Oriente Próximo.
En los parqués europeos, la bolsa de Madrid lidera las subidas, con un repunte inicial del 2,3% que, pocos minutos después, se amplió hasta el 2,9%, lo que le permitió recuperar la cota psicológica de los 17.000 puntos. El Euro Stoxx 50, índice de referencia europeo, también superó las previsiones, avanzando un 2,26 a las 9 de la mañana. El resto de plazas europeas siguieron la misma tendencia: París escalaba un 1,88%, Londres un 1,44%, mientras que Fráncfort y Milán crecían un 2,09% y un 2,52%, respectivamente.
Las subidas europeas también se apoyan en el rebote registrado en los mercados asiáticos durante la madrugada. Así, tras las fuertes caídas del lunes —cuando el Nikkei 225 japonés retrocedió un 5,2% y el KOSPI surcoreano cayó cerca de un 6%, siendo uno de los índices más castigados desde el inicio del conflicto—, ambos mercados han revertido la tendencia. En la sesión de este martes, el Nikkei sube alrededor de un 3%, mientras que el Kospi avanza cerca de un 5%, reflejando una cierta recuperación del apetito por el riesgo.
- El emblemático local de Calzados Gody en Málaga se transforma en 10 nuevas viviendas en La Paz
- La avenida Valle Inclán, al límite: Málaga prepara el gran 'bypass' del norte
- Sould Park mete la quinta en Málaga: 15 millones de inversión y un nuevo imán familiar junto a Plaza Mayor
- Clasificación de Segunda División: El Málaga CF marca el play off de ascenso
- Así será el nuevo parque Frank Capra de Málaga: 50.000 m2, 950 árboles y zona deportiva
- Patty Mills, un mito NBA en el Martín Carpena
- Vecinos de Soliva reclaman más locales comerciales y acusan al Ayuntamiento de Málaga de 'condenarlos a muerte' como barrio
- Nerja derriba la antigua Discoteca Narixa para construir un mirador panorámico y acceso a la playa El Salón