El Ibex 35 lidera las subidas en Europa con un repunte cercano al 3% tras el alivio en el precio del petróleo

Trump apunta a un posible final del conflicto

El optimismo se vio reforzado por las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien señaló que el conflicto con Irán podría terminar pronto y avanzó posibles medidas para compensar las interrupciones en el suministro de crudo. En paralelo, los ministros de Energía del G7 se reunirán virtualmente para abordar las interrupciones energéticas y debatir la posible liberación de reservas estratégicas. Un día antes, los ministros de Finanzas del G7 mostraron su disposición a tomar medidas para estabilizar los mercados, aunque sin alcanzar todavía un acuerdo concreto. “Dejamos abierta la opción de liberar reservas nacionales de petróleo. No es el momento adecuado todavía, pero estamos abiertos —incluida Alemania— a activar un procedimiento coordinado en el momento adecuado”, afirmó el ministro alemán Lars Klingbeil.

En este escenario de incertidumbre, el precio del petróleo ha amanecido con caídas pronunciadas este martes, después del fuerte repunte registrado el lunes, cuando el barril de Brent llegó a rozar los 117 dólares en el pico de la sesión. En las primeras horas de la jornada, los futuros del Brent cotizan en torno a los 93-94 dólares por barril, mientras que los del crudo estadounidense WTI rondan los 90 dólares, lo que supone caídas cercanas al 6% respecto al cierre de la sesión anterior.

Sin embargo, pese al rebote bursátil, el optimismo se mantiene con cautela. El Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo, permanece prácticamente cerrado tras las amenazas de la Guardia Revolucionaria iraní contra los buques que lo atraviesen. De hecho, Amin Nasser, CEO de Aramco, la mayor compañía petrolera exportadora del mundo, ha alertado este martes de que habría “consecuencias catastróficas” para los mercados petroleros globales si la guerra con Irán continúa interrumpiendo el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Volkswagen recorta su beneficio un 44% y anuncia despidos

En el terreno empresarial, antes de la apertura del mercado, se ha conocido que Grupo Volkswagen recortó su beneficio neto en 2025 en un 44,3% respecto al año anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 6.904 millones de euros. Por su lado, Repsol ha actualizado sus métricas operativas y financieras para el periodo 2026-2028, con un plan "selectivo" de inversiones de entre 8.500 y 10.000 millones de euros hasta 2028, enfocado a proyectos ya aprobados por la compañía. La energética prevé distribuir 3.600 millones de euros en dividendos en efectivo en los próximos tres años.

Así, en los primeros compases de la jornada, los mayores descensos del Ibex 35 correspondían a Repsol (-7,49%), IAG (-1,69%) y Naturgy (-0,24%), mientras que, por el contrario, entre los avances destacaban Arcelormittal (+5,76%) y Fluidra (+4,37%).