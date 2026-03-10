Mercadona presenta hoy los resultados históricos de 2025, que mejoran en cifra de negocio y beneficios

Mercadona ha logrado un resultado histórico en 2025, consolidando su liderazgo absoluto en la distribución alimentaria en España y marcando nuevos récords de facturación y cuota de mercado. Las proyecciones y primeros datos -tal como expodrá esta mañana el presidente de la compañía, Juan Roig- apuntan que la firma valenciana superará los 40.100 millones de euros en ventas en 2025, lo que representa un incremento del 3,5% respecto al precedente, consolidando su liderazgo con una cuota de mercado algo superior al 27%.

La firma valenciana cerró 2024 con resultados récord, alcanzando un beneficio neto histórico de 1.384 millones de euros, un 37% más que el año anterior, cantidad que en 2025 todo parece indicar que será algo mayor. En 2025 la compañía ha realizado inversiones superiores a los 1.000 millones de euros, incluyendo la apertura de nuevas tiendas y la expansión continua de su 'modelo eficiente' en España y Portugal.

La merccantil familiar en manos de los Roig ha anunciado mejoras laborales históricas para 2026, incluyendo una paga extra (de entre 5.400 y 7.250 euros netos) y 37 días de vacaciones para 110.000 empleados, tras un 2025 de alta rentabilidad. Esta retribución extraordinaria es equivalente a una mensualidad. La compañía implementará cambios permanentes que supondrán una inversión total de 380 millones de euros.

Subida salarial

La paga extraordinaria en marzo se realiza por segundo año consecutivo. Estas mejoras son independientes de la subida salarial anual ante el incremento del IPC en estos últimos año. Mercadona garantiza que los sueldos se actualizarán según el coste de la vida, tras haber aplicado ya un incremento del 8,5% en 2025.

Juan Roig, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Al hacer balance del ejercicio 2024, Roig aseguró que fue un "año espectacular para los intereses de Mercadona, que son los de la sociedad y su capital, los trabajadores, los clientes y sus proveedores" tras crear 6.000 nuevos puestos de trabajo y alcanzar la cifra de 110.000 trabajadores con un salario medio neto de 2.100 euros mensuales a partir de cuatro años de antigüedad.

'Ranking' del sector

Mercadona, Lidl y Aldi alcanzaron una cuota récord en 2025, con el 27 %, el 6,9 % y el 2 %, respectivamente, debido sobre todo al impulso del surtido corto, según la consultora Worldpanel by Numerator. El director de clientes de retail de la consultora, Bernardo Rodilla, ha señalado en la presentación del balance de la distribución que la selección de productos en un surtido corto supone el 90 % del crecimiento de la marca del distribuidor.

El gran consumo creció en 2025 a un ritmo del 2,9 % anual, principalmente por la alimentación en un contexto en el que el consumidor sigue preocupado por la inflación acumulada de los últimos años y sigue comparando precios al comprar. "El comprador no se limita a una sola enseña para hacer su compra diaria, sino que visita hasta seis de ellas y el 32,8 % de sus cestas de gran consumo las hace durante múltiples compras el mismo día", indica el informe de la citada consultora..