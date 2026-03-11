Javier Salas critica las declaraciones de Bernal y se muestra optimista respecto a Semana Santa: "Va a ser un éxito"

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha afirmado este miércoles que la campaña turística de Semana Santa "va a ser un éxito". Lo hace a modo de respuesta un día después de las declaraciones del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, a la prensa respecto a la situación ferroviaria en el contexto de la caída de un talud de Álora y el cierre del espacio aéreo por la Guerra en Oriente Medio.

Salas ha instado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a exigir a los suyos que "dejen de quejarse y se pongan a trabajar". El subdelegado ha criticado la intervención de Bernal en la que acusa al Gobierno de España de "desinterés" en los trabajos para reconectar Málaga por AVE de cara a Semana Santa. "La Junta sabe que el Gobierno de España está trabajando las 24 horas para restablecer la conexión del AVE entre Málaga y Antequera y no como hizo la Junta en la carretera de San Pedro a Ronda donde le dio igual dejar aislada una comarca, a sus trabajadores, empresarios y turismo durante meses", ha reprochado.

El representante del Ejecutivo en Málaga ha afirmado que mientras las agencias de viaje y los profesionales del sector turístico están trabajando para atraer turistas, "siendo imaginativos y poniendo en valor a la provincia", uno de los consejeros "estrella" de Moreno Bonilla se convierte en un "lastre" para incentivar la llegada de turistas de cara a una de las fechas más señaladas para el sector.

"¿Qué consejero de Turismo de cualquier región de España pretende atraer turistas afirmando que las conexiones ferroviarias son propias de un país tercermundista? ¿Cómo pretende incentivar la llegada de turistas con esa actitud?", ha criticado Salas.

El subdelegado ha afeado que el presidente de la Junta y sus consejeros se dediquen, en su opinión, "a la confrontación con el Gobierno de España" y ha insistido en que deberían "estar a la altura" y "buscar soluciones". Al término de su intervención, Salas ha hecho un llamamiento a quienes aún se cuestionan si Málaga es el destino donde pasar la semana del 29 de marzo: "Sigan visitando nuestra tierra en Semana Santa". Desde la subdelegación se muestran "seguros de que así será" y la temporada será "un éxito, a pesar de Moreno Bonilla y los suyos".