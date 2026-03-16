Competencia no encuentra aún “ninguna anomalía” en los precios de las 12.600 gasolineras de España en plena espiral de subidas

El Gobierno reconoce que la subida del precio de los carburantes es la principal de sus preocupaciones sobre los efectos inmediatos que puede tener sobre la economía española y sobre ciudadanos y empresas la escalada bélica en Oriente Medio. Gasóleo y gasolina han registrado subidas récord desde el arranque de los bombardeos de EEUU e Israel sobre Irán y de las represalias de Teherán con ataques a países vecinos.

El Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han decidido reforzar la vigilancia sobre la evolución de los precios de todas las gasolineras, pero de momento no han encontrado indicios de abusos irregulares. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que la CNMC no ha trasladado al Gobierno “todavía la existencia de ninguna anomalía en la formación de precios” fruto de la monitorización reforzada que arrancó hace una semana.

Ejecutivo y CNMC se han lanzado a extremar la vigilancia para evitar abusos en los precios energéticos aprovechando la volatilidad de los mercados provocada por la guerra. Y la supervisión se está concentrando ahora especialmente en la evolución de los precios día a día en las 12.600 gasolineras españolas, donde ya se están registrando de manera más evidente un encarecimiento de los carburantes.

Vigilar cuando suben y cuando tengan que bajar

Competencia ha reforzado ya los flujos de información con el Ministerio de Economía y con el Ministerio para la Transición Ecológica enviándoles información diaria de datos actualizados y el seguimiento de la situación, con especial atención a precios de carburantes, electricidad y gas. En esas comunicaciones diarias de momento el organismo no ha resaltado haber detectado irregularidades en las prácticas de las estaciones de servicio. “El seguimiento reforzado garantiza que se cumplan todas las condiciones de competencia, y que no haya ninguna situación anómala o que pueda perjudicar a los consumidores”, ha apuntado Cuerpo.

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El ministro de Economía ha garantizado que la monitorización reforzada de las gasolineras se desarrollará no sólo mientras están subiendo los precios de los carburantes, también cuando les tocaría bajar una vez que se normalice el mercado de petroleo, ahora desbocado por la convulsión geopolítica en una región tan sensible para el sector como Oriente Medio. “Vamos a seguir la formación de precios no sólo ahora cuando estén subiendo, sino también cuando tengan que bajar. Es decir, cuando vaya bajando el precio del crudo y que tenga que reflejarse en un menor precio de los carburantes para el consumidor”.