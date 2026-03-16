"Residencias" para los temporeros que trabajen en verano a Ibiza, la solución que estudia el Consell

El Consell Insular estudia la creación de "equipamientos dotacionales" para los temporeros que vienen a Ibiza a trabajar durante la temporada y que, una vez concluida, abandonan la isla. La medida fue anunciada por el vicepresidente y conseller de Territorio, Mariano Juan, durante la mesa redonda 'El reto de la vivienda en Ibiza: de la reflexión a la propuesta', celebrada el pasado viernes en el Club Diario de Ibiza.

La propuesta prevé crear "equipamientos dotacionales", edificios que puedan ser similares a las residencias de estudiantes, en los que los temporeros puedan vivir. "No hablamos de campings ni de pisos, sino de equipamientos o bien privados o bien público-privados en los que los temporeros que llegan a Ibiza puedan estar dignamente y vivir cerca de su zona de trabajo", explica Juan, quien destaca que para ello no va a ser necesario la creación de más suelo urbano. "Es una idea que todavía está en ebullición, hoy mismo [por el viernes] la estábamos debatiendo", explica el vicepresidente y conseller. "Hablamos de que hay solares vacíos en estas zonas, públicos y privados, que se podrían utilizar", afirma. Según explica Juan, los que son de titularidad pública ya podrían utilizarse. "Los ayuntamientos pueden hacer lo que quieran con ellos y podrían construir estos equipamientos dotacionales". En el caso de los privados, en cambio, el vicepresidente reflexiona sobre el uso que podrían tener. "Conocemos algunos casos que no tienen calificación para que sean equipamientos pero sí para viviendas unifamiliares, pero a lo mejor hoy en día no tiene mucho sentido que haya viviendas unifamiliares allí", explica. "Estamos evaluando todas las posibilidades para que, sin crear nuevas zonas ni suelo, podamos ofrecer un espacio digno a los temporeros", añade.

Según Juan, estos equipamientos serán similares a residencias. "Una residencia de estudiantes, por ejemplo, es un equipamiento. Desde el punto de vista físico no se vería la diferencia", aclara el vicepresidente del Consell. "Se trata de crear la estructura residencial temporal suficiente para que los temporeros puedan estar", cuenta.

Aliviar presión al mercado inmobiliario

La medida viene motivada por el aumento de trabajadores de temporada en los últimos años. "Tenemos 30.000 temporeros cada año, con contratos fijos-discontinuos. Evidentemente, no son todos de fuera y también hay residentes de aquí, pero siguen siendo muchos y que añaden presión al mercado residencial ibicencos", asegura Juan. "Hay muchos pisos que son alquilados por empresas durante todo el año para sus trabajadores y que, sin embargo, solo se utilizan durante los cuatro o cinco meses de la temporada. El resto del año están vacíos", lamenta el vicepresidente. "Los pisos que se construyeron para vivir tienen que ser para eso, para quienes buscan una residencia durante todo el año, mientras que para los trabajadores que vienen para la temporada habría que crear una red de infraestructuras para ellos. Creo que aliviaría mucha presión del mercado residencial", afirma Juan.

Juan, que se mostró contario de las corrientes de decrecimiento económico, defiende la necesidad de encontar una solución residencial para estas personas. "Tienen derecho a venir a trabajar a Ibiza y a vivir aquí, pero debemos aspirar a que esta gente no viva ni en caravanas ni en asentamientos", añadió.

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El vicepresidente del Consell reflexionó sobre el aumento de los trabajadores de temporada en los últimos años, afirmando que se debe más a un crecimiento de la calidad de los servicios ofrecidos que al aumento de la industria turística. "Tenemos más temporeros, pero no es porque tengamos más industria", asegura. "En Ibiza tenemos 9.000 plazas turísticas menos que hace 15 años. Se han cerrado hoteles, especialmente en los centros de las ciudades", asegura. Junto a esto, Juan destacó la labor de las instituciones en la lucha contra el alquiler turístico ilegal. "Tenemos 18.500 plazas ilegales menos que en el año pasado, fruto de los pisos que fueron eliminados de las plataformas gracias a los acuerdos con estas. Además, otras 2.000 plazas se han dado de baja como viviendas turísticas legales en los últimos cuatro o cinco años", afirma. "El aumento de temporeros se debe a que ha aumentado la calidad y hay mayor necesidad de mano de obra. Los estándares ahora obligana a que donde antes había 10 trabajadores ahora sean necesarios 30", concluye.