España liberará en sólo dos semanas casi 4 millones de barriles de petróleo de sus reservas por la guerra en Oriente Medio

El Gobierno aprueba formalmente la participación en la intervención histórica de todos los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) con la mayor liberación de reservas estratégicas de petróleo para estabilizar los mercados internacionales (400 millones de barriles en total), frenar la enorme volatilidad de los precios por la guerra en Oriente Medio y suplir parte del crudo bloqueado por el cierre del Estrecho de Ormuz. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una inyección en los mercados de 11,5 millones barriles de petróleo procedentes de las reservas de emergencia nacionales, el equivalente a 12,3 días de consumo total del país, durante los próximos tres meses.

El plan aprobado por el Ejecutivo contempla la liberación en una primera fase de 3,75 millones de barriles de productos petrolíferos (equivalentes 4 días de consumo nacional) en sólo dos semanas, según ha confirmado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno podrá ir modulando la liberación de los 7,75 millones de barriles restantes (8,3 días de consumo) comprometidos en los próximos tres meses en función de la evolución de la situación del mercado de petróleo.

España cuenta actualmente con 92 días de reservas en base al consumo nacional (unos 122 millones de barriles), de los cuales 42 días están en manos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores) y los 50 días restantes corresponden a lo que gurdan la industria petrolera, los distribuidores y los operadores de productos petrolíferos. Aagesen ha confirmado que toda la liberación autorizada se va a llevar a cabo por las reservas que están actualmente en manos privadas, las que guardan la industria, las distribuidoras y otros operadores "Es un procedimiento que entendemos que va a ser el que va a permitir llevar estas reservas de forma más ágil al consumidor final", ha indicado la vicepresidenta.

Más gasóleo que gasolina

Del montante total de 11,5 millones de barriles que ha autorizado liberar el Ejecutivo, 2,2 millones corresponderán a gasolina, 9 millones de barriles más serán destilados medios (gasóleos y querosenos de aviación) y unos 297.000 barriles en el caso de los fuelóleos. La treintena de países integrantes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) han pactado liberar un total de 400 millones de barriles de productos petrolíferos, por lo que la aportación española al plan global concentra un 2,9% del volumen total de la iniciativa.

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El Ministerio para la Transición Ecológica subraya que los productos petrolíferos cuya liberación se decida en cada momento -se espera que los gasóleos serán la mayor parte, por la estructura de la demanda del país- se ofrecerán a precios de mercado para su puesta en consumo. La liberación española se llevará a cabo en varias fases. Una primera inmediata, que pondrá en el mercado el equivalente a cuatro días de consumo nacional -3,75 millones de barriles-, y posteriormente puede haber una o varias fases más de diferente duración en función de la evolución del mercado de crudo. En estas segundas fases sí podrán utilizarse tanto las reservas de la industria como las de la corporación estatal Cores, que supervisará todo el procedimiento.