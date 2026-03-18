Transporte
Nuevos problemas en los trenes de alta velocidad: retrasos en los AVE con origen o destino Madrid por un problema de Adif
Una incidencia en los sistemas de señalización de Adif, causa de los retrasos
Javier Niño González
Nuevo problema de Adif en la alta velocidad. Los trenes con origen o destino Madrid están sufriendo retrasos en la mañana de este miércoles debido a una incidencia en los sistemas de señalización, según ha indicado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en un comunicado."Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid", ha explicado inicialmente Adif.
"Por una incidencia en los sistemas de señalización, se pueden registrar retrasos en los trenes de alta velocidad con origen o destino Madrid", ha explicado inicialmente Adif. Alrededor de las 8:00 horas, un problema en el Centro de Control de Tráfico de Puerta de Atocha ha provocado afectaciones en los trenes que tenían origen o destino en las estaciones de Atocha y de Chamartín.
"Inmediatamente se han movilizado técnicos de Adif para solucionar la incidencia y, a partir de las 8:10, se ha comenzado a gestionar el tráfico de forma local (en diferentes puestos de mando de la red) lo que ha permitido restablecer la circulación, aunque se están registrando retrasos", ha añadido Adif en su comunicado.
Algunos usuarios han contestado molestos al anuncio, indicando que llevan más de media hora parados en el trayecto entre la capital y el sur, en ambas direcciones.
Una hora después del primer aviso, la compañía ha asegurado que los sistemas se recuperan "de forma progresiva", con el restablecimiento de los sistemas poco a poco.
Si viajas en Renfe, la operadora pública tiene una web en la que muestra el estado de cada uno de sus trenes en tiempo real. Según el mapa, los tiempos de retraso no superan la hora.
- Pedregalejo: los 125 años de la calle de Málaga con cien peldaños
- Málaga mueve ficha con el Guadalmedina y pide a la Junta un millón para redactar el proyecto que coserá la ciudad
- Horarios e itinerarios de los traslados de la Semana Santa de Málaga 2026
- Tragedia en Benarrabá: un muerto y un herido grave tras el desplome de un muro en una obra
- El nuevo parque de atracciones de Málaga ya tiene fecha de apertura: todo lo que tienes que saber y cómo entrar completamente gratis
- Horario y dónde ver gratis por televisión el Unicaja-Joventut de la BCL
- Cimenta2 lanza una campaña en Málaga: hasta un 60% de descuento en 44 inmuebles
- Un flirteo en un pub de La Malagueta acaba con una batalla campal y nueve detenidos