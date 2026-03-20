Moeve y Naturgy responden a Repsol y entran de lleno en la batalla de descuentos en gasolineras, en luz y en gas

Moeve (antigua Cepsa) y Naturgy entran de lleno en la batalla de descuentos especiales y responden al movimiento de Repsol de lanzar rebajas especiales hasta después de Semana Santa en plena escalada de precios energéticos por la guerra en Oriente Medio. Moeve y Naturgy, que sellaron una alianza comercial el año pasado para ofrecer ventajas a los usuarios de ambas compañías, siguen los pasos de su gran rival y duplicarán los descuentos cruzados en gasolineras, en luz y en gas durante las próximas dos semanas.

Los más de cuatro millones de usuarios adscritos al programa de fidelización Moeve Gow, y también los nuevos usuarios a partir de ahora, podrán acceder descuentos de entre 10 y 67 céntimos por litro de combustible en función de las energías que tengan contratadas con ambas compañías, desde el 24 de marzo y hasta el 6 de abril. Según los cálculos de las compañías, un conductor que realice en dos repostajes de 42 litros durante el periodo de vigencia de la oferta especial podrá obtener entre 8 y 56 euros de descuento. Los descuentos obtenidos podrán canjearlos los clientes tanto en los servicios contratados de luz y gas con Naturgy como en futuros repostajes y recargas eléctricas en la red de más de 1.300 estaciones de servicio de Moeve en España.

Todos los descuentos

Los conductores podrán obtener un saldo de 10 céntimos por litro en su repostaje, el doble de lo habitual. Si se identifican con la aplicación móvil Moeve Gow, obtendrán dos céntimos adicionales, alcanzando 12 céntimos por litro. Asimismo, los usuarios del 'Plan Multienergy' sumando su contrato de luz o gas y repostajes accederán a rebajas de 20 céntimos por litro, y si añaden el servicio de mantenimiento de Naturgy logran hasta 30 céntimos por litro. Además, combinando el mantenimiento y el suministro de luz y gas, el ahorro alcanza los 40 céntimos por litro. Y se obtiene un mayor ahorro, de hasta 60 céntimos por litro, si además se instalan las placas solares con Naturgy. En total, el ahorro máximo llegaría a 67 céntimos por litro si se utiliza en el pago la aplicación móvil de Moeve gow y la tarjeta bancaria gow.

En paralelo a esta oferta para particulares, Moeve ofrece a sus 150.000 clientes profesionales, lanzando un ahorro adicional de cinco céntimos por litro de combustible repostado en las mismas fechas. De esta manera, la energética señaló que se posiciona junto a los usuarios de Moeve Pro (antes Starresa), ayudando de forma directa a empresas, trabajadores autónomos y conductores profesionales para los que la movilidad es esencial en el desarrollo de su actividad.

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Repsol se adelantó a sus rivales y ya había anunciado que doblará los descuentos que ofrece a los clientes que utilizan su programa de fidelización y de pago Waylet desde este sábado y hasta después de Semana Santa, hasta el lunes 6 de abril. De manera habitual, la petrolera ofrece en sus 3.300 gasolineras a los conductores que paguen con Waylet descuentos de entre 5 y 20 céntimos por litro en función de las energías que tengan contratada con el grupo (luz, gas, autoconsumo solar…). En las próximas dos semanas y en pleno terremoto en el sector por los precios disparados de los combustibles, la compañía elevará estas rebajas hasta entre los 10 y los 40 céntimos por litro de carburante. Además, para los profesionales del transporte y autónomos, Repsol aplicará un descuento adicional de 5 céntimos por litro a quienes cuenten con la tarjeta Solred.