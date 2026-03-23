Convalidación Congreso
Bustinduy llama a una gran movilización social para que el decreto de vivienda salga adelante
EFE
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha llamado este lunes a organizar "la mayor movilización social posible" para que el decreto ley que prorroga los contratos de alquiler y topa las actualizaciones de renta salga adelante, cuando se vote en el Congreso dentro de un mes.
"Tenemos un mes para organizar la mayor campaña posible de presión para que cuando los diputados vayan a pulsar el botón de la votación se sepa quién defiende a la gente y quién defiende los intereses de una clase rentista que se está forrando a su costa", ha dicho Bustinduy en una entrevista en TVE.
Tras asegurar que los "lobis de los grandes propietarios se están moviendo" para que el decreto sea negado en el Congreso, el ministro ha asegurado que es "optimista" y que cree que el decreto puede convalidarse.
Según sus datos, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler hasta el 31 de diciembre de 2027, que aprobó el Gobierno el pasado viernes, afecta a un millón de contratos y a dos millones de españoles.
- Renfe estudia dos soluciones para el AVE Málaga-Madrid tras el corte en Álora
- El parque natural de Málaga con rocas del Jurásico y lagos subterráneos donde ver águilas y zorros
- La textil malagueña Mayoral cierra 2025 con 352 millones de facturación, un 4% menos, por el descenso en ventas internacionales
- Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja con el Tenerife: 'Hemos llegado blandos, sin colmillo
- La Ciudad de la Justicia de Málaga llega a su límite: la Junta propone ampliarla con una torre de ocho plantas
- El Mercado del Queso vuelve a Torre del Mar este domingo: habrá 50 puestos con los mejores vinos, artesanía y quesos de todas las especialidades
- Así está la clasificación de Segunda División en la jornada 31: El Málaga CF roza el ascenso directo
- Doble crimen en Estepona: la recompensa por resolver el caso de los Poole asciende a 35.000 €