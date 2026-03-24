¿Por qué los canarios no se benefician de la rebaja de la gasolina anunciada por Pedro Sánchez?

En Canarias, por sus condicionantes geográficos y económicos, no rige el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), el gran tributo al consumo que sí paga el resto de los españoles. Aquí ese papel tributario lo desempeña el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), y la diferencia respecto del IVA es sustancial. No en vano, el IVA tiene tres grandes tipos impositivos: el superreducido, del 4%; el reducido, del 10%; y el general, del 21%. En cambio, los tipos del IGIC son el cero –el producto o servicio está libre de IGIC–; el reducido, del 3%; y el general, del 7%. ¿En qué se traduce todo esto? Pues en que el isleño abona un 7% en concepto de IGIC cada vez que llena el depósito de su vehículo, mientras que un riojano, madrileño o murciano paga un 21% de IVA.

Los carburantes no son más baratos

Lo anterior no significa que los combustibles sean más baratos en Canarias, solo que el consumidor final soporta una menor carga tributaria. Es más, los carburantes, antes de impuestos, son más caros que en Europa, y si todo este coste extra no se compensase vía fiscalidad, la factura de la gasolinera sería, claro, aún mayor. Por eso, mutatis mutandis, los combustibles tienen en las Islas una carga fiscal del 25%, frente al 50% de la media nacional.

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Esta compensación vía IGIC –al fondo de este ‘alivio’ tributario aparecen el fuero autonómico, el REF, y su carácter compensatorio, que no dadivoso– es ahora la causa de que el plan anticrisis de Pedro Sánchez no tenga efecto alguno en el bolsillo de los conductores canarios: que el Gobierno rebaje el IVA difícilmente afectará allí donde no se aplica. Y, además, por mucho que el Ejecutivo regional baje los combustibles al tipo cero, siempre notará más la rebaja del 21 al 10% del IVA el conductor extremeño que el isleño la reducción del 7 al 0% del IGIC. En su caso son 11 puntos de ‘descuento’; aquí, ‘solo’ siete.