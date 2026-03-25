Las empresas malagueñas Dcoop y DHV Technology, reconocidas con los premios Trade

Las empresas malagueñas Dcoop y DHV Technology han recibido los primeros premios Andalucía Trade Empresa Andaluza 2025, junto a Acesur, Biorizon Biotech, Pilatus Aircraft y Cobiomic Biosciencie en reconocimiento a la labor del tejido empresarial andaluz en la creación de riqueza y empleo a través de la innovación y proyección internacional.

Los premios, que han sido entregados este miércoles en Sevilla, recogen el testigo del acto que se iba a celebrar el pasado 19 de enero y que fue aplazado por el luto oficial decretado por la Junta de Andalucía debido al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y que costó la vida a 46 personas.

Dcoop, galardón a la trayectoria

La cooperativa malagueña Dcoop ha sido reconocida por una trayectoria que la ha consolidado como uno de los grandes referentes del cooperativismo agroalimentario en Andalucía y en España, una empresa que cerró 2024 con una facturación de 1.555 millones de euros y sostiene a casi 1.000 empleos directos.

Desde su creación, la entidad ha integrado a más de 200 cooperativas y a unos 75.000 agricultores y ganaderos, evolucionando desde la comercialización a granel hacia un modelo industrializado, con una fuerte orientación a la innovación y al mercado internacional, ya que su presencia está en más de 80 países.

Junto a Dcoop, los Premios Andalucía TRADE han reconocido a otras cinco compañías en distintas categorías, seleccionadas de entre 47 finalistas provinciales, a su vez elegidos entre las cerca de 300 empresas que presentaron candidatura desde las ocho provincias andaluzas.

Un chip de una placa solar del lateral de un satélite de la empresa DHV technology. / ARCINIEGA

Desarrollo Internacional: DHV Technology

El reconocimiento al Desarrollo Internacional ha recaído en DHV Technology, con sede en Málaga, uno de los principales referentes europeos en tecnología espacial desde Andalucía, ya que a empresa exporta paneles solares y subsistemas de potencia a más de 40 países y participa en misiones de organismos como la NASA y la Agencia Espacial Europea, contribuyendo a posicionar a la industria andaluza en un sector altamente competitivo y estratégico.

Resto de premiados

En la categoría de Innovación y Transferencia de Conocimiento, el galardón ha recaído en Biorizon Biotech, multinacional biotecnológica con sede en Almería, pionera en el desarrollo de bioestimulantes y bioplaguicidas a partir de microalgas, bacterias y extractos vegetales.

El premio al Desarrollo Industrial ha sido para Acesur (Aceites del Sur-Coosur), presentada por la provincia de Jaén y con una destacada implantación en Sevilla.

En la categoría de Startups, el jurado ha distinguido a Cobiomic Bioscience, empresa cordobesa especializada en la transferencia de investigación biomédica a soluciones clínicas innovadoras.

Por su parte, la categoría de Invest in Andalucía ha distinguido a Pilatus Aircraft Ibérica, filial de la multinacional suiza Pilatus, que ha realizado una inversión superior a los 100 millones de euros para implantar en Sevilla su primera planta de fabricación de subcomponentes fuera de Suiza.

Estatuilla conmemorativa inspirada en el león del Patio de los Leones de la Alhambra de los premios Trade / L.O.

Los Premios Andalucía TRADE Empresa Andaluza tienen carácter honorífico y carecen de dotación económica, aunque tanto las empresas finalistas como las ganadoras se benefician de acciones de comunicación específicas y del uso de la distinción correspondiente.

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Las compañías galardonadas han recibido una estatuilla conmemorativa inspirada en el león del Patio de los Leones de la Alhambra, elaborada en mármol de Macael, como símbolo del reconocimiento al talento empresarial andaluz.