La economía española acelera en el cierre de 2025 y crece un 2,8% en el conjunto del año

La economía española creció un 2,8% en 2025, siete décimas menos que en 2024, después de acelerar dos décimas su avance en el último trimestre del año, cuando el producto interior bruto (PIB) aumentó un 0,8% respecto al trimestre anterior, la tasa intertrimestral más alta de todo el ejercicio. Así lo reflejan los datos de Contabilidad Nacional publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirman las cifras avanzadas a finales de enero.

Pese a la moderación en el conjunto del año respecto a 2024, España volvió a situarse entre las economías avanzadas con mayor dinamismo. El Ministerio de Economía subrayó que el crecimiento del 2,8% reafirma al país “como líder entre las economías avanzadas por segundo año consecutivo”, con un ritmo de expansión que duplica al de la zona euro.

En términos corrientes, el PIB español se situó en 1.687.152 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 5,8% respecto al ejercicio anterior.

El crecimiento anual volvió a descansar principalmente en la demanda nacional, que aportó 3,6 puntos al avance del PIB, tres décimas más que en 2024. En cambio, la demanda externa restó siete décimas al crecimiento del conjunto del año, un resultado nueve décimas inferior al del ejercicio precedente.

La aceleración del PIB en el cuarto trimestre se apoyó también exclusivamente en el tirón de la demanda interna, que contribuyó con nueve décimas al crecimiento trimestral, frente al sector exterior, que restó una décima en la recta final del año. Según el INE, el gasto en consumo continuó creciendo, aunque a menor ritmo que en el trimestre anterior, mientras que la inversión cobró fuerza y elevó su avance trimestral hasta el 2,4%.

El Ministerio de Economía destacó que el crecimiento del 0,8% entre octubre y diciembre, el mayor de todo 2025, deja además un arrastre positivo del 1,1% como punto de partida para 2026.

Entre los componentes de la demanda interna, el consumo de los hogares avanzó un 3,3% en el conjunto del año, sostenido por la creación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de las familias, según destaca el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. A ello se sumó el dinamismo de la inversión, ya que la formación bruta de capital fijo creció un 5,8% en 2025, con especial intensidad en la inversión en construcción, que aumentó un 5,2%, y en bienes de equipo, que se incrementó un 7,4%.

Economía puso además el foco en algunos indicadores que, a su juicio, reflejan una modernización progresiva del modelo productivo. Entre ellos, las exportaciones de servicios no turísticos, que crecieron un 11,1% en 2025, y la productividad por hora trabajada, que avanzó un 0,7% en el conjunto del ejercicio. Para el Ministerio, ambos datos evidencian un ciclo de crecimiento en el que la creación de empleo se acompaña de mejoras de eficiencia.

En tasa interanual, el PIB creció un 2,7% en el cuarto trimestre, una décima más de lo estimado a finales de enero y en línea con el registro del trimestre anterior. En este caso, la demanda nacional aportó 3,5 puntos al crecimiento, mientras que la demanda externa restó ocho décimas.

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Dentro de esta evolución interanual, el gasto en consumo final se aceleró una décima y creció un 3%. El consumo de los hogares aumentó un 3,1%, en una tasa similar a la del trimestre previo, mientras que el gasto público también aceleró una décima, hasta el 2,5%. Por el contrario, la inversión moderó su crecimiento en 1,2 puntos, hasta el 6,4%.