Santa Bárbara ofrece al Gobierno reconvertir fábricas de automóviles para producir tanques

La contratista de defensa General Dynamics-Santa Bárbara (GDELS-SBS) se ofrece al Gobierno compartir su experiencia en la reconversión de una antigua planta de Opel en Kaiserslautern (Alemania) con el objetivo de impulsar la colaboración entre la industria de Defensa y el sector del automóvil y acelerar así la entrega de vehículos blindados. Esta propuesta llega después de que la filial española de la multinacional estadounidense haya presentado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Supremo contra los 3.002 millones de euros en préstamos públicos al 0% de interés que el Gobierno otorgó a la unión temporal de empresas (UTE) de Indra y EM&E para prefinanciar los contratos de artillería de ruedas y de cadenas dentro de los programas especiales de modernización (PEM) lanzados por el Ejecutivo el pasado año.

La iniciativa de Santa Bárbara se enmarca en un modelo industrial que apuesta por ampliar la capacidad de producción a partir de productos maduros y ya probados, precisamente los que, según la compañía, demandan en estos momentos los Gobiernos y sus Fuerzas Armadas. El planteamiento, además, encaja con las recomendaciones europeas de adaptar instalaciones del automóvil a la fabricación de material de defensa.

En el caso de Kaiserslautern, la antigua fábrica de Opel se ha especializado en la producción de puentes militares como el M3 y el IRB, sistemas ampliamente utilizados por países del entorno OTAN. GDELS asegura que la adaptación de esta planta se realizó en menos de un año para responder al aumento de la demanda del Gobierno alemán y que en los próximos meses también comenzará allí la fabricación de vehículos blindados.

La compañía considera que este modelo puede trasladarse a España, donde el automóvil representa cerca del 10% del PIB, pero atraviesa un contexto de caída de la producción y riesgo de deslocalización. En ese escenario, defiende que la transición parcial de capacidades industriales hacia la defensa terrestre tendría un carácter estratégico, tanto para sostener e incrementar el empleo como para reforzar el tejido productivo, incluida la industria auxiliar.

No obstante, Santa Bárbara Sistemas subraya que esa transición no puede hacerse de forma automática. Aunque ambos sectores comparten procesos y capacidades, la empresa sostiene que la reconversión solo es viable mediante la cooperación entre compañías, el respaldo de las administraciones y la participación de grupos con experiencia en programas de vehículos militares y con productos ya desarrollados, como ocurre, señala, con SBS y el resto de firmas integradas en GDELS.

El director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, defiende que “se deben aprovechar al máximo las capacidades existentes y las que tienen potencial de serlo para agilizar los programas que ya se están llevando a cabo y los que van a venir de manera inminente”.

Page añade que, como empresa tractora, Santa Bárbara cuenta con el compromiso y el encargo de las autoridades para extender su experiencia al conjunto del tejido industrial del automóvil y de sus auxiliares. A su juicio, muchas de estas compañías ya disponen de infraestructuras y competencias en fabricación de precisión, soldadura robotizada, ensamblaje de sistemas complejos y gestión de cadenas de suministro que pueden trasladarse a la producción de defensa terrestre. “No es necesario construir desde cero. No es necesario esperar años. El modelo existe, funciona y está documentado”, afirma.

La firma también pone el foco en el talento como uno de los elementos clave del proceso. En este sentido, sostiene que las empresas automovilísticas cuentan con profesionales altamente cualificados que podrían adaptarse con relativa facilidad a las exigencias de la industria de Defensa.

De hecho, Santa Bárbara Sistemas asegura que ya ha iniciado contactos con fabricantes españoles de automoción y con representantes de la industria auxiliar para estudiar planes conjuntos de participación industrial y explorar vías de cooperación orientadas a acelerar las entregas y cubrir las necesidades de las Fuerzas Armadas. Según explica Page, numerosas empresas auxiliares del automóvil ya colaboran con el grupo por su capacidad y nivel de calidad, aunque advierte de que el siguiente paso requiere dirección estratégica desde la industria de Defensa, ya que la producción y la gestión de vehículos militares difieren de las del sector de automoción.

Como ejemplo, GDELS recuerda la experiencia desarrollada en Kaiserslautern, donde instalaciones procedentes de la industria del automóvil, incluida la nave industrial K16 de más de 10.000 metros cuadrados, se han incorporado a la cadena de producción de vehículos blindados y sistemas de puentes militares. Según la compañía, esta transformación ha permitido elevar la capacidad de fabricación de puentes flotantes y sentar las bases para producir vehículos acorazados en los próximos meses.

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El plan prevé, además, que la plantilla de la instalación alemana crezca hasta rozar los 1.000 empleos directos antes de 2029, dentro de un proceso de reconversión operativa que, desde la decisión de inversión, se completaría en menos de cuatro años.