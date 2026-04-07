Ercros nombra a Antón Valero como presidente y a Joao de Mello como consejero delegado tras la OPA

El consejo de administración de Ercros ha nombrado a Antón Valero como nuevo presidente y a Joao de Mello, presidente de Bondalti, como consejero delegado, así como a André Cabral como consejero con funciones ejecutivas tras la oferta pública de adquisición (OPA) de Bondalti.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes, la empresa ha explicado que los nombramientos se han realizado por cooptación y tras las dimisiones de Antonio Zabalza, Laureano Roldán y Eduardo Sánchez.

Además, también ha presentado su dimisión como secretario no miembro del consejo Daniel Ripley, que será sustituido por Pere Kirchner y Gerard Correig como secretario y vicesecretario no miembros del consejo de administración.

También forman parte del consejo de administración Joan Casas como consejero dominical, Carme Moragues como consejera independiente y Lourdes Vega como consejera independiente.

Estos cambios se dan tras el éxito de la OPA de Bondalti sobre Ercros. El 77,23% de los accionistas de la compañía, titulares de 70.615.637 acciones, respaldaron la operación, por lo que dichos títulos serán adquiridos por Bondalti en efectivo a un precio de 3,505 por acción, con una inversión total de 247,5 millones.

Antonio Zabalza

El hasta ahora presidente de la empresa asumió el cargo en junio de 1996 y durante este periodo "ha liderado una profunda transformación de la compañía en un entorno marcado por importantes cambios industriales, tecnológicos y de mercado", ha explicado la empresa en un comunicado este martes.

Ha recordado que en 2005, Ercros compró el Grupo Aragonesas y, en 2006, Derivados Forestales, lo que permitió ganar dimensión y diversificar la cartera de productos.

Desde 2007, la compañía ha realizado planes estratégicos "que han permitido mejorar su eficiencia, adaptarse a profundos cambios tecnológicos, diversificar su producción y avanzar en la descarbonización de su actividad".

Antón Valero

La trayectoria de Antón Valero Solanellas, nuevo presidente de Ercros, ha estado estrechamente ligada al sector químico, en el que ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional. Valero se licenció en Ciencias Químicas por la Universidad de Barcelona, y cuenta con un máster en Gestión de Empresas por EADA.

En la multinacional estadounidense Dow Chemical Valero pasó 37 años. Fue escalando desde puestos técnicos hasta ocupar cargos de alta dirección en la compañía. En 1981 se incorporó como ingeniero de procesos, estacionado en Alemania, y en las dos décadas siguientes ocupó diversos cargos en la ciudad de Tarragona: Ingeniero de producción, Responsable de Medio Ambiente, Salud y Seguridad y Dirección de producción (polioles, hidrocarburos, energía).

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Entre 2004 y 2018 ocupó la presidencia y la dirección general de Dow Chemical Ibérica (España y Portugal). Durante dicha etapa profesional, Valero se convirtió en una figura clave del sector químico en España. Además de su dilatada trayectoria, Valero siempre compaginó sus ocupaciones con diversos cargos institucionales. Fue presidente de FEIQUE (Federación Empresarial de la Industria Química Española) entre 2014 y 2018, y presidió también la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) durante cuatro años, entre 2008 y 2012.