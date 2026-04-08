Cuerpo destaca que se han movilizado más de 5.500 millones por los aranceles y celebra la tregua entre EEUU e Irán

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha destacado este miércoles que el Gobierno ha movilizado más de 5.500 millones de euros en seguros, avales y créditos para apoyar a las compañías españolas, en respuesta a la ofensiva arancelaria iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump, hace poco más de un año.

En una comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, recogida por 'Europa Press', Cuerpo ha desglosado las diferentes incitativas de apoyo a empresas aprobadas mediante el decreto ley con el plan de respuesta y de relanzamiento comercial frente a los aranceles norteamericanos, que se aprobó de forma definitiva en mayo del año pasado.

7.720 euros en avales

Dicho decreto movilizó 7.720 millones de euros en avales y créditos, dirigidos principalmente a empresas. Entre otros puntos, como ha destacado el titular de la cartera de Economía, e incluyó una línea de avales ICO de 5.000 millones para atender las necesidades de liquidez de las empresas afectadas y para apoyar posibles procesos de reconversión industrial a entidades con una exposición significativa, directa o indirecta, al mercado estadounidense.

El ministro ha apuntado que de la línea de avales ICO se han solicitado, hasta el 30 de marzo de 2026, un total de 130 millones de euros que han permitido movilizar 173 millones en inversión para las empresas españolas. De esa cifra, ha dicho Cuerpo, el 63% de las operaciones formalizadas están suscritas por pymes y el 85% han sido del sector del automóvil.

Por otro lado, el titular de Economía ha subrayado que se han formalizado 1.500 millones de fondos del Plan de Recuperación destinados a la protección de las amenazas arancelaria, donde se incluyen diferentes instrumentos como las líneas ICO Emprendedores, ICO Verde, el Fondo de Coinversión, o el Fondo de Resiliencia Autonómica.

Celebra la tregua

En otro orden, Cuerpo ha celebrado este miércoles la tregua temporal que han alcanzado EEUU e Irán en su conflicto, que ya se ha extendido a otros países. La portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, ha preguntado al vicepresidente sobre el anuncio de esta tregua. Sobre este asunto, Cuerpo ha dicho: "Creo que es una buena noticia y así ha sido acogida por los mercados de manera inmediata".

De hecho, el Ibex 35 ha comenzado la sesión de este miércoles con una subida del 3% y superando los 18.000 puntos. En esta línea, el vicepresidente ha remarcado la importancia de que la reapertura del estrecho sea "efectiva" y de "manera rápida" para poder "desatascar la situación a nivel económico".

Mercosur es una gran oportunidad

En la búsqueda de mercados alternativos para paliar las complicaciones surgidas en el mercado estadounidense, Cuerpo ha querido dedicar parte de su intervención a destacar las oportunidades económicas que ofrece el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, especialmente para sectores como el del aceite de oliva o el del automóvil.

"El sector se va a ver beneficiado además por una mayor convergencia regulatoria y por el acuerdo sobre reglas de origen que va a permitir una intensificación, una mayor exportación de nuestros automóviles a la zona de Mercosur", ha subrayado. Cuerpo ha querido destacar que Mercosur supone una "oportunidad excepcional" para el sector agroalimentario al ser España una potencia exportadora en este sector y eliminarse los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE. Europa, por su parte, liberalizará el 82% de las importaciones procedentes de Mercosur.

Por último, Cuerpo ha recordado que el 1 de mayo entrará en vigor de forma provisional el acuerdo comercial interino que suprimirá más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas, al tiempo que ha enfatizado que para España el ahorro estimado de este acuerdo son unos 500 millones de euros anuales en aranceles.