Nuevos audios entre Red Eléctrica y energéticas confirman problemas meses antes del apagón: “En algún momento nos la damos seguro”

Durante los meses y las semanas previas al gran apagón los centros de control de Red Eléctrica y de las grandes eléctricas venían detectando diferentes episodios de inestabilidad en la red. Nuevos audios de grabaciones de llamadas entre REE y las energéticas ponen de manifiesto casi un año después del incidente del 28 de abril que se registraban grandes oscilaciones de subidas y bajadas de tensión en el sistema eléctrico y el temor de los técnicos de que se produjera un problema “gordo” en algún momento si no conseguía controlarse.

En una grabación del 31 de enero del año pasado, tres meses antes del gran apagón, un técnico de Red Eléctrica constata que se había producido una “oscilación muy muy bestia” y lo vinculaba con los grandes y rápidos aumentos y descensos de la producción de las plantas solares. “Muchas veces que pasan cosas así, hoy ha sido muy exagerado”, indicaban desde el centro de control de REE, el gestor del sistema eléctrico y operador de la red de transporte de electricidad. “Esto, ya te digo, habrá reuniones, porque hoy ha sido muy gordo. Lo habéis visto todos los distrubidores, como es normal. Pues esto… se hará un informe a algo”. En esa misma conversación, un técnico de Endesa apunta que aquel día la central nuclear de Ascó, en Tarragona, estuvo "a punto de que les salatará algún grupo" y "si saltan los grupos, nos quedamos a cero".

El 7 de abril, tres semanas antes del histórico cero eléctrico, varias llamadas entre Red Eléctrica y un centro de control de Sevilla desvelan “un problemón con las tensiones” y se apunta que “estamos así en toda España”, y desde REE se vincula con que hay “poca generación que le da inercia al sistema”, en referencia a las centrales de gas y nucleares. El empleado de la energética apunta que “esto es con lo que vamos a tener que vivir los próximos años. Y como desmantelen las nucleares, yo creo que ya va a ser el punto de inflexión”. “No, no puedes soportar esto, porque… en algún momento igual nos la damos seguro casi”, responde el técnico de REE.

El día del apagón: “Vamos a ver un cero gordo”

Apenas una hora y media del gran apagón, ese mismo 28 de abril, las conversaciones entre un técnico de Red Eléctrica y otro de una de las grandes distribuidoras con centro de control en Sevilla sobre las oscilaciones de tensión en el sistema. “Están locas hoy”. El empleado de Red Eléctrica se queja de las dificultades que genera la entrada y salida “de golpe” del sistema de la producción de las plantas solares.

“Es el tema de la solar, que pues por precio y por demás, pues lo que hacen es que de golpe entran un montón y salen un montón, entonces eso hace que la tensión suba o baje”, comenta el empleado de REE, mientras que subraya que las centrales térmicas aumentan o reducen su inyección al sistema de manera progresiva y es más fácil de gestionar.

En este sentido, el técnico de Red Eléctrica reconoce que deberían estar produciendo más centrales térmicas para estabilizar el sistema. “Aquí en el sur tenemos hoy [la central de gas de] Arcos y [la central nuclear de] Almaraz, y ya está, que son los únicos dos grupos que podrían absorber un poco este desajuste, pero necesitaríamos, habría que tener más grupos metidos … pero como no entran”, explica.

“Y habría que tener más generación, “gorda”, vamos “gorda”, térmica, que son los que regulan”, reconoce el empleado de Red Eléctrica. Precisamente una presunta mala programación y la ausencia de suficiente centrales de gas y nucleares conectadas es la principal acusación de las grandes eléctricas para señalar a Red Eléctrica como responsable del apagón. “Son los que estabilizan, pero como el problema es que la solar copa todo, el resto pues no entran. Entonces el sol, pues está muy bien, para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan … pues estos bandazos, pues llegará un momento que…”. “Nos cargaremos algo y todo”, responde el técnico del centro de control de la distribuidora. “Ayer estaba hablando con un compañero que … nosotros, creo que vamos a ver un cero “gordo”. Hora y media después, ese ‘cero gordo’ hizo historia en España.