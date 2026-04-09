INE
La producción industrial modera su caída en febrero al 1,3% y suma dos meses de retrocesos
La energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%
EP
El Índice General de Producción Industrial (IPI) bajó un 1,3% en febrero en relación al mismo mes de 2025, moderando en 1,8 puntos el retroceso de enero, según ha informado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el descenso interanual de febrero, la producción industrial encadena dos meses consecutivos de descensos tras la caída del 3,1% registrada en enero.
Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial cayó un 1,1% interanual en febrero, tras el descenso del 0,2% registrado el mes previo. En términos mensuales (febrero sobre enero) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial bajó un 0,1%, encadenando así tres meses consecutivos de retrocesos.
Por sectores, la energía presentó el mayor descenso mensual de la producción, del 4%, en tanto que los bienes de consumo duradero registraron la subida mensual más pronunciada (+2,3%).
- La DGT avisa a los conductores de Málaga: 600 euros de multa y 6 puntos del carnet por realizar esta maniobra
- Buenísimo y con precios muy malagueños': así es la nueva marisquería que ha abierto junto a la calle Larios con los platos más frescos
- El obispo Satué se rinde ante la Semana Santa de Málaga: “He visto a muchas personas, también jóvenes, rezando de verdad”
- Almudena García, acampa noche y día frente al Ayuntamiento de Málaga ante la amenaza de desahucio: 'Me quieren dejar en la calle
- El CaixaForum Málaga arranca en Manuel Azaña: las obras previas comienzan el 13 de abril
- La Aemet activa las alertas amarillas en toda la provincia de Málaga por lluvias
- El polígono Guadalhorce de Málaga vuelve a inundarse: agua en el acceso al Cercanías de César Vallejo
- Fecha para la vuelta del AVE entre Málaga y Madrid: Ouigo e Iryo ya ponen billetes a la venta