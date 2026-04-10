Las bolsas avanzan con cautela y el petróleo repunta, pendiente de las negociaciones de paz

Los parqués del mundo se acercan al final de otra semana llena de altibajos, sacudida por el panorama en constante cambio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Los mercados respiraron hondo tras el acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Washington y Teherán —negociado por Pakistán a contrarreloj el martes por la noche— y el petróleo sufrió su mayor caída en seis años. Este viernes, los inversores se muestran cautelosamente optimistas respecto a que este fin de semana pueda dar lugar a negociaciones de paz fructíferas en Islamabad (Pakistán).

Las bolsas europeas se mueven con leves avances y retrocesos en la primera hora de la sesión. El Ibex 35 sube un 0,06% en los primeros compases de la sesión, al igual que París (+0,07%), Londres (+0,09%) y Milán (+0,15%).

En las materias primas, la incertidumbre en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz ha vuelto a inquietar a los inversores al final de una semana volátil. El barril del Brent se alejó de la barrera de los 100 dólares a lo largo de dos sesiones bursátiles esta semana, pero se ha ido acercando a la marca de los tres dígitos ante dudas acerca del alto el fuego. La referencia europea asciende este viernes un 1,55% y supera los 97 dólares por barril. El West Texas Intermediate (WTI), la referencia de Estados Unidos, se negocia a un precio más alto, en los 99 dólares por barril.

Asia rebota

En Asia, los parqués cerraron en terreno verde, impulsadas por las esperanzas de un acuerdo de paz duradero que podría poner fin a la escasez de combustible en el continente. El Nikkei de Tokio registró un revalorización del 1,80% y cierra la semana con un avance cerca del 7% tras perder un 13% desde el comienzo de la contienda. El índice surcoreano, el Kospi, subió un 1,40% tras ceder cerca de un 20% de su valor en el último mes.

Dudas energéticas

Los ataques han continuado en el Golfo Pérsico este viernes y Kuwait ha informado de ataques de drones contra "instalaciones vitales". Israel ha seguido atacando el Líbano, país que, según la Casa Blanca, no está sujeto al alto el fuego.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono contra Irán anoche. "Irán está haciendo un trabajo muy deficiente, algunos dirían que deshonroso, al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!" escribió en una publicación en Truth Social. "Verán cómo el petróleo empieza a fluir, con o sin la ayuda de Irán. Y para mí, da igual, de cualquier manera".