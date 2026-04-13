Los hoteleros prevén una evolución favorable en primavera y verano, pero condicionada al conflicto en Oriente

Los hoteleros españoles han apuntado a un escenario de perspectivas favorables para la primavera y el verano de este año, aunque condicionado a la evolución del conflicto en Oriente Próximo, ya que podría generar disrupciones relevantes, con impacto en el suministro energético, el coste de los combustibles, la operativa aérea y la estabilidad económica global.

Así se desprende del informe 'Smart Observatory Primavera-Verano 2026', presentado este lunes por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) y PwC, que sitúa el índice 'Smart Observatory' en 1,01 para esta primavera , lo que refleja una evolución estable, apoyada en la solidez del sector pese al contexto de incertidumbre geopolítica.

En concreto, este estudio se desarrolla a partir de un índice compuesto por cinco indicadores clave: entorno macroeconómico, flujos turísticos, sentimiento del turista, intención de viaje y prospección futura.

Durante la presentación del informe, el presidente de Cehat, Jorge Marichal, ha subrayado que aunque las perspectivas para los próximos meses son "positivas", el sector no puede perder de vista el actual escenario internacional.

"En este contexto, el sector hotelero vuelve a demostrar su capacidad de resiliencia y adaptación, consolidándose además como uno de los principales motores de la economía española, clave en la generación de empleo y en la aportación de valor a nuestros destinos", ha añadido.

Sobre esta primavera, el alto nivel de empleo y la estabilidad del Euríbor favorecen la capacidad de consumo, aunque desde el informe advierten de que una intensificación del conflicto podría impactar negativamente en el turismo si se producen tensiones en el suministro energético, encarecimiento del combustible, cierres de espacios aéreos o un deterioro de la estabilidad económica.

Además, el inicio de 2026 muestra una evolución positiva de los flujos turísticos, con un incremento del turismo internacional (+300.000 viajeros), apoyado en mercados emergentes --Latinoamérica, Sudeste asiático y Australia-- y en la recuperación de determinados mercados europeos, que compensa el retroceso del turismo nacional (-100.000 viajeros).

Asimismo, el tráfico aéreo registra un crecimiento del 2,8% impulsado por mercados secundarios, con previsión de mejora progresiva a partir de mayo.

Otro de los puntos a favor son las reservas en cartera, que reflejan una estabilidad en los niveles de demanda respecto a 2025, con un comportamiento sostenido en los principales destinos y una evolución positiva en mercados internacionales.

La ocupación en verano, en línea con la de 2025

De cara al próximo verano, el informe de Cehat y PwC apunta a una ocupación en línea con 2025, con buen comportamiento en destinos vacacionales y mayor moderación en algunos urbanos. Así, el canal directo continúa ganando peso y la demanda internacional seguirá siendo el principal motor, apoyada por la mejora de la conectividad aérea.

Las previsiones también apuntan a un refuerzo de la conectividad aérea, con un aumento significativo de la capacidad y de las frecuencias, aunque persisten riesgos asociados al contexto internacional, especialmente en relación con el suministro de combustible y posibles restricciones en la operativa aérea derivados del conflicto en Oriente Medio.

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En este contexto, los principales mercados emisores mantienen una evolución positiva, aunque con comportamientos desiguales, debido a que se observa una ligera desaceleración en algunos mercados tradicionales --principalmente, Alemania y Países Bajos--.