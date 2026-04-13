Booking.com sufre un ciberataque que ha robado datos de reservas de clientes y alerta de un probable aumento de estafas

La plataforma de reservas Booking.com ha sufrido un ciberataque que podría haber permitido un acceso no autorizado a datos de sus clientes, según informó la propia compañía tras detectar una "actividad sospechosa" que habría afectado a varias reservas. La empresa, con sede en Países Bajos, ha enviado un correo a los usuarios para advertirles de que “terceras personas no autorizadas” podrían haber accedido a información asociada a reservas, incluidos nombres, direcciones físicas y de correo, números de teléfono y otros datos facilitados por los clientes a los alojamientos.

La empresa asegura, no obstante, que los datos bancarios no se han visto comprometidos. Booking.com ha explicado que ha detectado recientemente la “actividad sospechosa en relación con varias reservas” y que ha actuado “de inmediato” para contener el incidente, y ha asegurado que la situación está ya “bajo control” y los clientes que podrían haberse afectados han sido informados.

Como medida preventiva, Booking.com ha actualizado los números PIN -códigos personales de acceso- vinculados a las reservas para reforzar la seguridad. El correo enviado a los usuarios también alerta de posibles intentos de fraude, como correos electrónicos o llamadas de personas que se hacen pasar por la plataforma o por los alojamientos. La empresa subraya, en este sentido, que nunca solicita datos de tarjetas de crédito por correo electrónico, teléfono, SMS o aplicaciones de mensajería como WhatsApp, ni pide realizar pagos fuera de los canales habituales de la plataforma.

En España, Booking lidera el mercado de reservas de alojamiento, con cerca de 200.000 hoteles y establecimientos adscritos a la plataforma, que controla aproximadamente dos tercios de las ventas de agencias de viajes 'on line', hasta el punto de vender una de cada cuatro camas de hotel en este país.

La inteligencia artificial

Hace ya unos meses, la directora global de seguridad de la plataforma, la estadounidense Marnie Wilking, alertaba, en una visita en Barcelona, del papel que podía llegar a tener la expansión de la inteligencia artificial en el aumento de estafas y robos de datos, tanto a clientes como a establecimientos turísticos. Wilking señaló que, mientras en 2023 la cifra de estos delitos cometidos contra su empresa había ascendido al millón y medio de casos, "la cifra se redujo a 250.000 en 2024, gracias, entre otras cosas, a las medidas adoptadas por la compañía para evitar el avance de estas actuaciones", subrayó.

Noticias relacionadas

Booking.com no ha precisado cuántos clientes se han visto afectados por el incidente de este lunes, ni durante cuánto tiempo pudieron los atacantes acceder a los sistemas, ni la fecha exacta en la que se produjo el acceso no autorizado a los datos de los clientes. La empresa ha comunicado el incidente a la autoridad de protección de datos en Países Bajos, como exige la normativa, y asegura que seguirá reforzando sus medidas de seguridad para proteger la información de sus usuarios.