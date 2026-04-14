Puente anuncia ayudas al transporte por carretera, ferroviario y marítimo por la subida de combustibles

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la aprobación de un nuevo Real Decreto-ley mediante el que se refuerzan las ayudas y medidas de apoyo al sector del transporte en España para paliar el impacto de la guerra en Oriente Próximo y, en concreto, el incremento en el precio del combustible.

"Se trata de un sector esencial para el funcionamiento del país, tanto desde el punto de vista económico como social", ha destacado Puente, indicando que el tejido empresarial de este sector es "muy variopinto y atomizado", con el 86% de las empresas contando con cinco o menos vehículos.

Según ha informado el departamento de Puente, las nuevas medidas afectan al sector del transporte por carretera, ferroviario y marítimo de mercancías, y completan las contempladas en paquete de 80 medidas aprobado el pasado 20 de marzo, en el que se estableció una ayuda de 20 céntimos por litro de combustible y otras ayudas directas a los transportistas.

El ministro ha hecho hincapié en que el Real Decreto-ley aprobado hoy refuerza la protección del sector del transporte “ante un contexto internacional complejo, garantizando su viabilidad y asegurando el correcto funcionamiento de la cadena logística”.

“Se trata de una respuesta basada en el diálogo, ajustada a la realidad del sector y orientada a mejorar la eficacia de las medidas ya adoptadas”, ha dicho, remarcando que “el Gobierno reafirma su compromiso con un sector estratégico para el país y con el mantenimiento de un sistema de transporte eficiente, competitivo y sostenible”.

Carretera, ferroviario y marítimo

Este nuevo Real Decreto-ley recoge medidas de apoyo en torno a tres ejes: el primero, el sector del transporte de mercancías por carretera; el segundo, el transporte ferroviario de mercancías; y el tercero, el transporte marítimo.

Respecto al primer eje de actuación, se centra en el transporte de mercancías por carretera y persigue el objetivo de asegurar que las variaciones en el precio del combustible se trasladen de forma efectiva al precio del transporte. "Las medidas aprobadas en este sentido son el resultado de un proceso de diálogo intenso y continuado con el sector, canalizado a través del Comité Nacional del Transporte por Carretera", ha sostenido Puente.

En primer lugar, se consolida el carácter obligatorio y automático de la revisión del precio del transporte cuando se produzcan variaciones en el precio del combustible. En segundo lugar, se deberá reflejar expresamente en la factura, en aras de garantizar la transparencia y facilitar la comprobación de su aplicación. Por último, además, se introduce un régimen sancionador específico en casos de incumplimiento.

En cuanto al transporte de mercancías, se ha establecido una línea de ayudas directas para 2026 destinada a compensar el sobrecoste del combustible en las locomotoras diésel. Estas ayudas ascienden a 15.000 euros por locomotora activa, con una dotación total de 3,15 millones de euros. Puente ha destacado este modelo de transporte como clave para el futuro, indicando que, pese a que en la actualidad solo representa el 4% del total en la actualidad, el objetivo de España es llegar al 10% en 2030 y más tarde alcanzar a media europea, del 17%.

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Por último, el tercer eje se refiere al transporte marítimo. En este sector se amplía el ámbito de las ayudas existentes, para incluir expresamente a los servicios de carga pura entre puertos peninsulares y de los archipiélagos Balear y Canario, de Ceuta y de Melilla, y entre puertos de los Archipiélagos a los servicios ya recogidos en el Real Decreto-ley 7/2026. Esta ampliación supone un incremento de 7 millones de euros adicionales sobre los 30 millones inicialmente previstos.