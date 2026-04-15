La directora del FMI alerta: la guerra con Irán enfriará el crecimiento y exige "prepararse para tiempos difíciles"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado este miércoles otra serie de sombrías advertencias sobre la economía mundial y ha advertido de que el mundo debe “prepararse para tiempos difíciles” si la guerra persiste y provoca un aumento de los precios de la energía durante un periodo prolongado. Kristalina Georgieva, directora gerente de la entidad con sede en Washington, ha advertido —tras la publicación del Informe sobre Política Fiscal de abril de 2026— de que la guerra en Oriente Próximo podría reducir el crecimiento mundial del 3,4% al 3,1%.

Además, aunque Georgieva ha advertido de que las “economías frágiles y de bajos ingresos” serían las más afectadas por una guerra prolongada, el impacto del conflicto sería global y afectaría a todo el mundo con un aumento de los precios de la energía. En este sentido, la economista ha advertido de que la guerra tendría efectos “asimétricos” en determinados países más dependientes de la energía procedente del Golfo Pérsico, como una serie de países de Asia y África, a los que la entidad estaba siguiendo de cerca.

La economista ha explicado que el impacto derivado del conflicto entre Estados Unidos e Irán "ya es considerable" incluso si la contienda "resulte efímero", por los daños sobre infraestructuras críticas en Oriente Próximo y el parón de tráfico en el estrecho de Ormuz, que gestiona una quinta parte del petróleo mundial.

“Nos preocupa la interrupción física de las cadenas de suministro”, señaló Georgieva. “Ya lo estamos viendo en Asia, que depende en gran medida de las importaciones procedentes del Golfo. En algunos lugares hay escasez no solo de petróleo y gas, sino también de helio, y eso ya está provocando algunas perturbaciones. Esto no va a desaparecer de la noche a la mañana, aunque la guerra terminará mañana, porque un petrolero es un buque de navegación lenta”.

Georgieva ha añadido que la guerra estadounidense-israelí contra Irán ha llevado al FMI a dar marcha atrás en sus expectativas inflacionistas favorables, y la entidad ha revisado al alza su tasa de inflación prevista para 2026. La directora del FMI también ha añadido que está dando instrucciones a los bancos centrales para que aborden los acontecimientos con una actitud de esperar y ver qué pasa, con el objetivo de proteger la estabilidad de los precios y “no precipitarse”.

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Más allá de las repercusiones de la guerra, Georgieva también ha instado a los gobiernos de todo el mundo a reducir su gasto fiscal o se arriesgan a alcanzar niveles de deuda global no vistos desde la Segunda Guerra Mundial. “Llevamos tiempo advirtiendo de que la deuda está limitando el margen de maniobra global”, afirmó. “Ha elevado la deuda a niveles peligrosamente altos que podrían superar el 100% del PIB en 2029, un nivel que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”.