El Ibex 35 sube un 0,1% en la apertura y supera los 18.200 puntos, con el petróleo a más de 95 dólares

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este jueves con una subida del 0,12%, lo que le ha llevado a situarse en los 18.207,2 puntos, en una apertura influida de nuevo por el alza moderada de los precios del petróleo Brent a más de 95 dólares el barril.

El comportamiento del precio del Brent en las primeras horas de este jueves se produce después de conocerse que una delegación liderada por el comandante del Ejército de Pakistán, Asim Munir, ha aterrizado en la capital iraní, Teherán, en el marco de los esfuerzos para organizar una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos (EEUU) con el objetivo de seguir los contactos iniciados el pasado fin de semana para poner fin a la guerra.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha afirmado este miércoles que esperan que las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán se lleven a cabo en la capital de Pakistán, Islamabad.

"Es muy probable que sean en el mismo lugar que la última vez", ha manifestado. Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado que "los dos líderes" de Líbano e Israel hablarán este jueves, después de que los gobiernos de ambos países acordaran el martes continuar sus conversaciones para poner fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, reactivados desde el pasado 2 de marzo.

Por su parte, el Ejército de EEUU ha señalado que ningún buque ha cruzado el estrecho de Ormuz en las primeras 48 horas desde la imposición del bloqueo naval ordenado por Trump.

Además, el Gobierno de EEUU ha anunciado la imposición de sanciones contra una veintena de personas, entidades y buques vinculados a una red de transporte de petróleo dirigida por Mohammad Hossein Shamkhani, hijo del secretario del Consejo de Defensa Nacional de Irán, Ali Shamkhani, que murió en la primera jornada de bombardeos conjuntos lanzados por EEUU e Israel contra Irán a finales de febrero.

Repuntes en las bolsas

Ante la esperanza de que se retomen en las próximas horas las conversaciones de paz entre EEUU e Irán y las expectativas depositadas en las negociaciones entre Israel y Líbano, las principales Bolsas asiáticas registran repuntes en la jornada de este jueves.

En concreto, el Kospi surcoreano ha avanzado un 2,2%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong sube un 1,6% y el índice Shenzhen de la Bolsa china se revaloriza un 2,1%. En Japón, el Nikkei ha ganado un 2,5%, moviéndose en cifras récord.

En EEUU, el índice Dow Jones cerró ayer con un retroceso del 0,1%, mientras que el Nasdaq avanzó casi un 1,6%. Los futuros de ambos índices apuntan, de momento, a ligeras subidas en la apertura de este jueves.

Así las cosas, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, cotizaba sobre los 95,1 dólares en la apertura de las Bolsas europeas, tras subir un 0,2%, en tanto que el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, se negociaba sobre los 91,6 dólares después de aumentar un 0,35%.

En el plano empresarial, la agencia de calificación Moody's ha mantenido el rating de Iberdrola en 'Baa1', con perspectiva estable.

De su lado, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acogerá hoy la junta general ordinaria de accionistas de Aena, un encuentro clave en el que se someterá a votación la reelección de Maurici Lucena como consejero ejecutivo para un nuevo mandato de cuatro años.

Por su parte, Repsol ha firmado un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela y con la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones, que le permitirá retomar el control de las operaciones e incrementar la producción de petróleo en Petroquiriquire (60% PDVSA y 40% Repsol), garantizar los mecanismos de pago, y fortalecer el marco operativo de sus actividades en el país, bajo el Acuerdo Marco originalmente firmado en 2023.

En el ámbito macro, el Tesoro Público español pondrá fin este jueves a las subastas de abril con una emisión de bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.000 millones y 6.000 millones de euros.

En el arranque de la sesión y entre los valores con mayores ascensos, destacaba Arcelormittal, con una subida del 1,22%, por delante de Fluidra (+1,07%) y ACS (+0,9%). En el lado contrario, IAG retrocedía un 0,79% y Endesa, un 0,27%.

El resto de las principales Bolsas del Viejo Continente comenzaba la sesión de hoy con signo mixto, puesto que Fráncfort decrecía un 0,01%, mientras que Milán se alzaba un 0,3% y Londres y París un 0,2%.

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Entre tanto, en el mercado de divisas, el euro se mantenía estable frente al dólar hasta intercambiarse por 1,1803 'billetes verdes', mientras que el interés exigido al bono español a diez años descendía hasta el 3,458%.