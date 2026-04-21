Canarias vuelve a salir a la calle para protestar contra el modelo económico y turístico

Las plataformas sociales y ecologistas que promovieron la gran movilización del 20 de abril han vuelto a activar a sus seguidores con un mensaje que apunta a una nueva etapa de protestas en Canarias. "Volvemos a las calles. El 20A no fue el final, fue solo el principio", aseguran en sus redes sociales, reactivando así el espíritu de una de las mayores manifestaciones celebradas en las Islas.

El anuncio llega justo cuando se cumplen dos años de aquella jornada en la que miles de personas salieron a las calles bajo el lema Canarias tiene un límite ¡Por un cambio de modelo!, una consigna que se convirtió en símbolo del rechazo a un modelo económico y turístico que los convocantes consideran agotado e insostenible.

La protesta del 20A fue especialmente multitudinaria en Santa Cruz de Tenerife, donde la marcha arrancó desde la plaza Weyler y terminó en la plaza de España, en medio de una auténtica marea humana. Según los datos que trascendieron entonces, hubo un fuerte baile de cifras: la Delegación del Gobierno estimó unos 30.000 asistentes en Tenerife y más de 22.800 en el conjunto de las movilizaciones de mayo de 2025, mientras que los organizadores elevaron la participación mucho más allá de esos números.

Una movilización multitudinaria

Más allá del baile de cifras, la imagen fue incontestable: miles de personas tomaron las calles para denunciar la masificación turística, el encarecimiento de la vivienda, la desigual distribución de la riqueza y la presión sobre el territorio y los espacios naturales.

Aquella movilización reunió a colectivos ecologistas, sociales, vecinales y laborales, además de ciudadanos a título individual, en un ambiente reivindicativo marcado por la defensa del territorio, la crítica a la masificación turística, la dificultad de acceso a la vivienda, la desigual distribución de la riqueza y la presión urbanística sobre espacios naturales. El mensaje que recorrió las calles fue claro: cambiar el modelo de desarrollo de Canarias.

Uno de los aspectos más destacados de aquella jornada fue precisamente su capacidad de aglutinar sensibilidades muy distintas en torno a una misma idea. En la manifestación convivieron colectivos vinculados a la defensa del medioambiente, plataformas por una vivienda digna, organizaciones sociales y trabajadoras de sectores especialmente golpeados por la precariedad, como las camareras de piso.

Además, el 20A no se limitó al Archipiélago. A la protesta celebrada en las ocho islas se sumaron también convocatorias en varios puntos de la Península y del extranjero, reflejando hasta qué punto el malestar por el modelo turístico canario había trascendido el territorio insular.

Lejos de quedarse en una movilización puntual, el movimiento mantuvo actividad en los meses siguientes. De hecho, en octubre de 2024 volvió a convocar protestas en zonas turísticas de Canarias para denunciar que, seis meses después del 20A, "nada había cambiado" en relación con la turistificación, la presión sobre la vivienda o la saturación del territorio.

Un movimiento que nunca termina

También en mayo de 2025 las plataformas volvieron a salir a la calle en las Islas con nuevas marchas contra el actual modelo turístico, en una señal de que el movimiento no se había diluido con el paso del tiempo. Según la Delegación del Gobierno, esas protestas reunieron a unas 23.190 personas en Canarias, con Tenerife como la isla de mayor participación.

Ahora, el nuevo mensaje lanzado en redes sociales vuelve a poner en alerta a instituciones, partidos y agentes económicos. Aunque por el momento no han trascendido todos los detalles de la próxima convocatoria, la frase elegida por las plataformas deja claro que el 20A sigue siendo para ellas un punto de partida y no un episodio cerrado.

Noticias relacionadas

La incógnita está ahora en el alcance que tendrá esta nueva llamada a la movilización y en si volverá a reproducirse una imagen parecida a la de aquel abril en el que miles de personas tomaron las calles de Tenerife y del resto del Archipiélago para exigir un giro en el rumbo de Canarias.