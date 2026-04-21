Sacudida en el tablero gasista: Enagás entra en su homólogo francés Teréga y vende junto a Amancio Ortega su filial de renovables

Enagás lanza un doble movimiento corporativo de calado. El gestor de sistema gasista y de la red de gasoductos española ha sellado un acuerdo para comprar un paquete un 31,5% del capital de la francesa Teréga al fondo soberano de Singapur GIC, por un importe de 573 millones de euros. Y de manera simultánea la compañía española también ha anunciado la venta de un 40% de su filial Enagás Renovables por 48 millones al grupo Hy24 (controlado por el fondo Ardian y FiveT Hydrogen), que también tomará las participaciones del 5% en manos de Amancio Ortega y del grupo estatal Navantia. Hy24 se queda así con un 80% del grupo de gases verdes y Enagás mantendrá un paquete minoritario del 20%.

Enagás se convierte en el segundo mayor accionista de Teréga, que es uno de sus socios en el ‘megaproyecto’ de corredor europeo de hidrógeno verde H2Med. La compañía española se queda tan solo por detrás de Snam (40,5%) en el capital de la firma gala y adelanta a la empresa pública francesa EDF (18%) y al banco francés Crédit Agricole (10%). Enagás pretende aportar una perspectiva industrial a Teréga complementaria a la de Snam. Desde el grupo español se considera que la operación refuerza la relación con su socio galo y permitirá favorecer la seguridad de suministro de ambos países, algo especialmente relevante en el actual contexto geopolítico, manteniendo la independencia de los dos operadores y siempre en coordinación con los Gobiernos y Reguladores de Francia y España.

Teréga el segundo mayor operador del sistema de transporte y almacenamiento de gas natural (TSO, por sus siglas en inglés) de Francia, operando en el suroeste del país. El grupo galo cuenta con alrededor de 5.100 kilómetros gasoductos y dos almacenamientos subterráneos, lo que representa aproximadamente el 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad nacional de almacenamiento. La red de Teréga está conectada con la de Enagás por dos conexiones internacionales. Además, la entrada en el capital de la gala fortalece la alianza en proyectos como el H2Med y el BarMar, el hidroducto entre España-Francia.

El grupo dirigido por Arturo Gonzalo destacó que esta adquisición es "plenamente compatible con el plan de inversiones en hidrógeno renovable, contribuye a mejorar el perfil de crecimiento de Enagás y refuerza tanto la política de dividendos, como su sostenibilidad a largo plazo". La compañía subraya que el movimiento es compatible con la última actualización de su plan estratégico 2025-2030, que busca avanzar en la descarbonización a través del hidrógeno verde y otros gases renovables y también garantizar la seguridad de suministro de España y de Europa.

La operación proporcionará a Enagás una contribución media de unos 40 millones de euros de flujo de caja, unos 33 millones de euros de resultado de sociedades participadas y unos 15 millones de euros de beneficio después de impuestos en el periodo 2027-2032, según las estimaciones de la compañía.

Vuelco en Enagás Renovables

Enagás Renovable, volcada en el impulso del hidrógeno verde en el mercado español, emprende una profunda reordenación de su accionariado. Fundada por Enagás e inicialmente controlada por completo por la compañía, en los últimos años el grupo ha ido dando entrada a nuevos socios. Y uno de ellos es el que ahora toma el relevo y el control de la compañía. Hy24, la mayor plataforma de inversión en hidrógeno y que está controlada por el fondo Ardian y FiveT Hydrogen, se convierte en el mayor accionista con un 80% del capital tras comprar un 40% del paquete de Enagas (por 48 millones) y los sendos paquetes del 5% en manos de Pontegadea -brazo inversor de Amancio Ortega, fundador de Inditex- y del grupo público de defensa naval Navantia (por 6 millones cada uno). Enagás mantendrá un paquete minoritario del 20% en su hasta ahora filial verde.

Según destaca Enagás, su participación en Enagás Renovable tuvo como objetivo principal impulsar el desarrollo del sector del hidrógeno renovable en España, favoreciendo el crecimiento de esta tecnología en sus fases iniciales, así como del biometano. En la actualidad, el desarrollo del hidrógeno se está acelerando a lo largo de toda su cadena de valor. Considerando el avance en el despliegue de la Red Troncal de Hidrógeno que Enagás está liderando, y con el objetivo de garantizar el pleno cumplimiento de la normativa europea en materia de separación de actividades entre transporte y producción de hidrógeno, la compañía ha iniciado un proceso de desinversión en Enagás Renovable, tal y como estaba previsto en su actualización estratégica 2025-2030. Enagás calcula que la operación generará un impacto positivo en el beneficio después de impuestos de unos 9,5 millones de euros en 2026.

Caída del beneficio

El doble anuncio de operaciones corporativas coincide con la presentación de los resultados financieros trimestrales de Enagás. El grupo obtuvo un beneficio neto de 56,9 millones de euros en el primer trimestre del año, un 12,7% menos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. La compañía destacó que estas ganancias en los tres primeros meses están en línea para alcanzar el objetivo anual de 235 millones de euros en el conjunto de 2026. El beneficio neto aún no incluye la plusvalía derivada de la venta del 40% de Enagás Renovable a Hy24, que se registrará en el segundo trimestre del ejercicio.

El resultado bruto de explotación (ebitda) del grupo alcanzó entre enero y marzo los 147,6 millones de euros, con una caída del 9,9% frente a los 163,9 millones de euros de hace un año. Los ingresos totales del gestor de la red gasista española en los tres primeros meses de 2026 ascendieron a 227,4 millones de euros, con un incremento del 8,2%. A 31 de marzo, la deuda neta de Enagás se situó en los 2.456 millones de euros, lo que representa una reducción de 19 millones de euros desde el cierre del ejercicio 2025.

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Enagás confirmó que presentará alegaciones a la propuesta de circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de las instalaciones de transporte de gas natural y de las plantas de gas natural licuado.