Nestlé anuncia un ere para despedir a 300 personas en España

Nestlé pretende despedir a 301 personas en España y el recorte de plantilla afectará tanto a oficinas como fábricas. Así lo ha comunicado este martes la compañía a los trabajadores de los distintos centros que esta multinacional suiza tiene distribuidos por el país, que suman un total de 4.158 personas. La dirección activa un expediente de regulación del empleo (ERE) que traslada a España el plan de reducción de la plantilla que avanzó el presidente de la corporación, Pablo Isla, hace unos meses. Es el primer despido colectivo que acomete Nestlé en España desde que tiene actividad y ubicaciones como la central de Esplugues de Llobregat o las fábricas de Girona y Reus se verán afectadas, según explican fuentes sindicales consultadas. Desde las centrales han exigido la retirada del expediente.

La dirección ya avanzó a sus empleados que este martes realizaría un anuncio de ERE, cuya afectación exacta todavía no ha concretado. Fuentes consultadas de la UGT explican que las causas alegadas son objetivas, principalmente por el descenso de ventas ante la expansión de la marca blanca en los supermercados, según les han justificado. La lista de centros afectados comprende Bilbao, Guadalajara, La Penilla, Las Palmas, Madrid, Sevilla o Toledo, entre otros. "Se está priorizando la rentabilidad financiera a corto plazo por encima de la estabilidad laboral y social de miles de familias", ha manifestado la UGT en un comunicado.

Según el comunicado emitido por la compañía, esta medida responde a la evolución del sector —el del gran consumo— que viene marcado por el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución. "Tras realizar un análisis exhaustivo de las estructuras operativas y la implementación de diversas medidas previas de contención de costes, la compañía ha determinado que el ajuste afectará a un máximo de 301 posiciones en oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y en seis de sus centros de producción en el país", precisa el comunicado.

Arrancan las negociaciones el 6 de mayo

El próximo 6 de mayo está previsto que arranquen las negociaciones formales entre la dirección y los sindicatos. Iniciará así el periodo de consultas, que por ley debe durar un mínimo de 30 días, durante el que las partes tratarán de alcanzar un acuerdo. La voluntad de los sindicatos es reducir al máximo la afectación y mejorar las cuantías indemnizatorias. Desde las centrales, a expensas de analizar la documentación y memoria económica que les brindará la compañía, entienden que Nestlé tiene margen para optar por medidas alternativas a los despidos.

"UGT Nestlé Girona manifiesta su más firme y contundente rechazo a una decisión que considera injustificada, desproporcionada y socialmente inaceptable. [...] La rentabilidad operativa se mantiene por encima del 16%, mientras que el flujo de caja libre llega a los 9.200 millones de francos suizos [10.035 millones de euros], evidenciando una elevada capacidad de generación de recursos. Además, las previsiones para el 2026 apuntan a una aceleración del crecimiento orgánico hasta el 3-4%, con mejoras en el volumen de ventas", han criticado desde el sindicato.

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"La dirección de Nestlé España ha manifestado su voluntad de afrontar este procedimiento bajo los principios de transparencia y respeto", prosigue. "El proceso se desarrollará mediante una interlocución honesta con la representación legal de los trabajadores, con el objetivo de explorar medidas que minimicen el impacto en el empleo y ofrecer el apoyo y acompañamiento necesarios a los profesionales afectados durante todas las etapas de la transición", concluye la nota de la empresa.