Murtra pide a 700 directivos de Telefónica asumir riesgos y actuar ya: “No vamos a esperar al futuro. Vamos a construirlo”

‘Macrocumbre’ de directivos de Telefónica en Madrid. Se trataba del primer gran encuentro interno desde el golpe de timón que supuso la llegada de Marc Murtra como presidente del grupo, en enero del año pasado. Cerca de 700 ejecutivos reunidos en el Movistar Arena de la capital española -más toda la plantilla de la corporación conectada vía streaming- que han recibido un mensaje de Murtra y del resto de la cúpula de la compañía: hay que ejecutar el nuevo plan estratégico recién aprobado y hay que hacerlo desde ya.

Murtra ha lanzado un mensaje directo a toda la organización: la transformación de Telefónica depende de decisiones concretas y de la capacidad de todos directivos convocados para actuar con rapidez, asumir riesgos y ejecutar sin dilaciones en el marco del plan estratégico. El presidente de Telefónica ha dejado claro a los cientos de responsables de todas las filiales del grupo que el objetivo es pasar de la estrategia a la acción y les ha dejado claro que “la transformación no se mide por los planes, sino por lo que la compañía hace cada día”.

El nuevo plan estratégico para los próximos cinco años, bautizado como 'Transform and Grow' (Transformar y Crecer) como declaración de intenciones, promete crecer mucho más rápido, ser más rentable, simplificar la compañía y convertirse en un actor realmente protagonista entre las telecos europeas a las puertas de una ola de fusiones, y al tiempo tener un papel creciente en el campo de la alta tecnología y la ciberseguridad en el pleno 'boom' del sector de la defensa.

“Queremos ser la puerta de acceso a las tecnologías digitales para millones de personas, empresas e instituciones: una puerta fiable, segura y que no falle”, ha destacado Murtra este miércoles en el ‘macroencuentro’ corporativo. Y el objetivo es pasar de las ideas, a los hechos, Y hacerlo rápidamente. “No vamos a esperar al futuro. Vamos a construirlo”, ha sentenciado. “El mundo está cambiando, y Telefónica debe desempeñar un papel activo en ese cambio”.

El presidente ha destacado que Telefónica cuenta con activos diferenciales (escala, red, talento y capacidades tecnológicas), pero ha advertido de la necesidad de simplificar la organización, acelerar la ejecución y corregir rigideces estructurales que arrastra la compañía. Todo para cumplir con las cinco prioridades del nuevo plan: avanzar en la consolidación y liderazgo en Europa, reforzar la innovación y competitividad, mejorar la propuesta de servicios, impulsar una gestión más rigurosa y fortalecer el rol institucional de la compañía. Y, en este sentido, el presidente ha defendido la consolidación del sector en Europa como una condición necesaria para ganar escala, inversión y competitividad frente a otros grandes bloques tecnológicos globales.

Trabajo en equipo

Con estas ambiciones, Murtra ha buscado involucrar directamente a todos los ejecutivos en los pasos que vienen. “No penséis en esto como el plan del comité de dirección; hacedlo vuestro, mejoradlo y ejecutadlo. El crecimiento de la empresa depende del crecimiento de cada equipo y de cada persona. Y el crecimiento de nuestra gente es la clave de nuestro futuro. Depende de nuestra ambición. De nuestra iniciativa. De nosotros”, ha subrayado. “Para que la transformación sea posible, necesitamos una cultura de gran impacto. No es aceptable cambiarlo todo para que nada cambie. Para ello, debemos dar siempre lo mejor de nosotros, superar nuestros límites y crecer juntos”.

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Junto a Murtra, en el evento también han intervenido el consejero delegado del grupo, Emilio Gayo (“El reto ahora es convertir la estrategia en ejecución y resultados tangibles en todos los mercados”), y los principales ejecutivos de las grandes filiales de los mercados clave de la compañía: Borja Ochoa, presidente de Telefónica España (“El liderazgo hoy no es solo ser el primero, sino sostener la excelencia en el tiempo”); Christian Gebara, presidente de Telefónica Brasil (“El liderazgo no es un punto de llegada, es una responsabilidad permanente de seguir avanzando”); Santiago Argelich, presidente de Telefónica Alemania (“No basta con estar en un gran mercado; hay que asegurar que el modelo sea sostenible”); y Lutz Schüler, CEO de la británica VMO2 (“La clave es integrar la tecnología, y en particular la IA, desde las prioridades del negocio”).