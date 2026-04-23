Cirsa aprueba un dividendo de 75 millones en su primera junta tras salir a bolsa y defiende que su acción está infravalorada

Cirsa ha celebrado este jueves en la localidad catalana de Terrassa su primera junta general de accionistas desde su salida a bolsa, culminada en julio de 2025, con la aprobación de todos los acuerdos sometidos a votación, entre ellos el reparto de un dividendo de 75 millones de euros, equivalente a 0,45 euros por acción y al 35% del beneficio neto ajustado del ejercicio 2025.

La junta, celebrada en el Centre Cultural La Fact de Terrassa, contó con el voto de 242 accionistas que representan el 89,46% del capital social de la compañía. Además del dividendo, los accionistas dieron luz verde a las cuentas anuales de 2025, al informe de sostenibilidad consolidado y a la gestión del consejo de administración durante el pasado ejercicio.

En su intervención ante los accionistas, el presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, defendió que la salida a bolsa de la compañía fue “un indudable éxito”, pese a producirse en un contexto que definió como “realmente complicado” y que, según recordó, provocó la cancelación de varias operaciones similares en el mercado. Agut subrayó que la compañía salió al parqué con una sobredemanda de más de ocho veces, lo que permitió asignar títulos a inversores con estrategias de largo plazo.

El directivo sostuvo además que la cotización actual no refleja el comportamiento operativo de la empresa de bingos y casinos y aseguró que la acción está infravalorada. A su juicio, esta situación no responde a factores internos de Cirsa, sino al castigo sufrido por el sector del juego en los mercados internacionales en los últimos meses. En concreto, citó la irrupción del modelo de negocio de las llamadas “apuestas predictivas” en Estados Unidos y el aumento de tasas sobre el juego en Reino Unido como factores que han provocado caídas generalizadas y significativas en las cotizaciones del sector.

Pese a ello, Agut defendió que la evolución bursátil de Cirsa ha sido mejor que la de otras compañías comparables. También destacó que el debut en bolsa ha permitido reducir la carga financiera de la empresa y compatibilizar un elevado nivel de inversión para seguir creciendo con la reducción del endeudamiento y el mantenimiento de la política de retribución al accionista.

Cirsa cerró 2025 con un beneficio neto de 72,9 millones de euros, un 165% más que el año anterior, con unos ingresos de 2.339 millones, un 7,8% más, y un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 753,5 millones, también un 7,8% superior, sin contar los 6,9 millones asociados a los costes de la salida a bolsa.

Posible colocación de Blackstone

Sobre la estructura accionarial, Agut detalló que Blackstone mantiene el 74% del capital de la compañía, mientras que los inversores institucionales controlan el 21% y los minoritarios, el 5% restante. Preguntado durante la junta por la venta de un 4% del capital por parte del fondo, el presidente ejecutivo recordó que esa posibilidad ya figuraba en el folleto de la salida a bolsa, por lo que consideró que no debería sorprender al mercado.

En este sentido, recalcó que se trata de una operación que no supone ningún cambio para Cirsa ni genera ingreso alguno para la compañía, pero sí resulta positiva para elevar el capital flotante y mejorar la liquidez del valor. Según explicó, antes de esa colocación el capital flotante rondaba el 20%, y su ampliación facilita que grandes fondos internacionales puedan tomar posiciones estables a largo plazo.

De cara a 2026, Cirsa prevé elevar sus ingresos entre un 7% y un 9,5%, hasta una horquilla de entre 2.500 y 2.560 millones de euros, mientras que el Ebitda avanzará entre un 6% y un 9%, hasta situarse entre 800 y 820 millones. Agut añadió que la empresa seguirá apostando por el crecimiento inorgánico y aseguró que dispone de capacidad para invertir entre 400 y 500 millones de euros en los próximos tres años en adquisiciones de compañías con generación de caja orgánica.

“2026 será otro año de claras oportunidades de crecimiento, tanto orgánico como inorgánico”, afirmó Agut, que en declaraciones a la prensa tras la junta precisó que la intención del grupo es realizar compras en todos los países en los que ya está presente, entre ellos España e Italia, así como en mercados vecinos. No obstante, avanzó que la compañía pondrá un foco especial en operaciones de negocio online y que las adquisiciones deberán tener un peso relevante.

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Preguntado por una posible compra de Codere, el presidente ejecutivo señaló que Cirsa solo dispone por ahora de la información publicada en los medios. Aun así, admitió que se trata de una posibilidad que habría que valorar, analizando la operación y sus cifras, para decidir si presenta o no una eventual oferta.