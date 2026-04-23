Google advierte sobre la nueva era de ciberseguridad: "Hay que combatir la IA con IA"

El mundo de la ciberseguridad ha cambiado para siempre. La irrupción de la inteligencia artificial ha dado alas a la oscura industria del crimen informático, grupos que perpetran ciberataques con motivaciones económicas o de desestabilización política. El conflicto que se desata detrás de la pantalla de tu dispositivo ha dejado de operar a una escala humana para convertirse en una guerra automatizada que evoluciona a una velocidad sin precedentes.

Sin embargo, y de forma algo paradójica, esta tecnología también se presenta como una aliada de la ciberdefensa. Para demostrarlo, Google ha anunciado este miércoles el lanzamiento de tres nuevos agentes de IA diseñados para ayudar a los equipos a acelerar la detección de vulnerabilidades en sus sistemas para anticiparse a sus enemigos y a buscar nuevos patrones de ataque para exponerlos.

"Hay que combatir la IA con IA", ha recalcado Francis de Souza, director de operaciones de Google Cloud, en una presentación en Las Vegas a la que EL PERIODICO ha atendido. “Necesitamos una estrategia de defensa nativa de IA que se mueva con la rapidez de las máquinas”.

Plataforma de ciberseguridad

Basados en Gemini, la familia de modelos de IA generativa del gigante tecnológico, estos tres agentes se integrarán en Google Security Operations, una plataforma de ciberseguridad alumbrado ya en 2018 para hacer frente a los retos del crimen informático. Se suman así a otros agentes ya habilitados como el dedicado a la investigación, que el año pasado procesó más de 5 millones de alertas, reduciendo el análisis de inteligencia de 30 minutos a tan solo 60 segundos. Grandes bancos como BBVA o CaixaBank operan de la mano de los servicios de Google.

Enemiga y aliada. Amenaza y oportunidad. Problema y solución. La dualidad de la IA es la nueva norma en el campo de la seguridad informática, el sector de las infraestructuras más afectado por la actual revolución tecnológica. “Tenemos que prepararnos para un mundo en el que tanto ciberataques como ciberdefensa se basen en IA”, ha añadido de Souza, también presidente de productos de seguridad de Google Cloud.

Así, a finales de 2025, un informe de Google Threat Intelligence Group (GTIG) ya advirtió que actores maliciosos vinculados a países como China, Rusia, Irán o Corea del Norte estaban tratando de utilizar Gemini para diseñar virus informáticos más complejos y para perfeccionar las estafas.

Estrategia de futuro

Para Google, las empresas e instituciones que no logren integrar la IA en su estrategia de ciberseguridad quedarán indefensas ante la oleada de ataques automatizados que amenaza con desbordar los sistemas de seguridad tradicionales.

Su apuesta por convertir su infraestructura digital en el pilar de la defensa informática del futuro no es para nada pasajera. Prueba de ello es que el pasado marzo cerró la compra de Wiz por 32.000 millones de dólares, la mayor adquisición de su historia. También es la más costosa que se ha dado nunca en el ámbito de la ciberseguridad.

“Hacia dónde nos dirigimos, la capacidad de automatizar toda la cadena de ataque, es algo que debería tener un impacto drástico en nuestra forma de concebir la seguridad hoy en día”, ha valorado Yinon Costica, cofundador y vicepresidente de Wiz, cuya fortuna asciende hasta los 2.300 millones de dólares, según 'Fortune'. “Incluso debemos utilizar la IA contra nosotros mismos para ser los primeros en detectar brechas y no esperar a que los malos se nos adelanten”.

La exitosa compañía fundada en 2020 por veteranos de la unidad 8200, el cuerpo de inteligencia de élite del ejército de Israel, alcanzó los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales más rápido que cualquier otra 'start-up' de la historia. Ahora, la firma ayudará a Google a utilizar la IA para robustecer su defensa y la de sus clientes.

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La operación de compra de Wiz, acelerada tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, fue denunciada por una parte de los empleados de Google que ve con malos ojos los lazos comerciales que unen a la compañía con el Estado judío.