TRANSPORTE
Renfe dispara sus viajeros en AVE un 42% en marzo tras las disrupciones por Adamuz
La compañía ferroviaria recupera 2,7 millones de usuarios
EP
Renfe transportó durante el pasado mes de marzo a más de 2,7 millones de viajeros en sus servicios de Alta Velocidad (AVE y Avlo) y Larga Distancia, lo que supone un incremento del 42,4% respecto a febrero y del 21% respecto a enero, ambos meses fuertemente afectados por las disrupciones derivadas del accidente de Adamuz (Córdoba) y los temporales.
Se trata de los últimos datos de viajeros de Renfe consultados por Europa Press, en los que hay que tener en cuenta que marzo contaba con tres días más y que este mes incluye parte de la Operación Salida de Semana Santa, cuando la demanda es muy superior.
Las cifras de viajeros de todas las operadoras ferroviarias se vieron fuertemente afectadas en enero y febrero por el corte de la línea Madrid-Andalucía tras el accidente, que también derivó en limitaciones temporales de velocidad en todo el país. Asimismo, las tormentas provocaron numerosas incidencias como el corte de la línea hacia Málaga por un desprendimiento de tierras.
Sin embargo, Renfe recuperó progresivamente parte de la demanda perdida y transportó a más de 34,6 millones de viajeros en marzo, teniendo en cuenta no solo los AVE, Avlo y Larga Distancia, sino también la Media Distancia y Cercanías (excluyendo Rodalies), lo que supone un incremento del 20,5% respecto a febrero.
En la comparativa con el año pasado, los datos aún muestran una desaceleración del 7% en el conjunto de servicios de Renfe respecto a marzo de 2025, aunque mejora el retroceso del 17,5% registrado en febrero.
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