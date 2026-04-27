BBVA y Repsol impulsan la reducción de emisiones en el transporte empresarial

En concreto, el acuerdo permite a estos sectores acceder a financiación para la adquisición de vehículos con etiquetas ecológicas, híbridos y eléctricos, desde turismos hasta vehículos industriales y autobuses, así como para el desarrollo de la infraestructura necesaria para la gestión multienergía, la recarga y el suministro energético. Esta propuesta se complementa, además, con el acceso a la amplia red de recarga de Repsol en todo el territorio nacional.

La iniciativa incorpora servicios de asesoramiento integral que permiten a las empresas analizar y dimensionar sus flotas, optimizar rutas y gestionar las ayudas públicas disponibles. La solución está dirigida a empresas, grandes corporaciones e instituciones públicas, especialmente en sectores como el transporte de mercancías, la logística, el transporte de pasajeros o la gestión de flotas, donde el potencial de reducción de emisiones es más significativo.

Financiación y asesoramiento para renovar flotas

El acuerdo responde a la necesidad de muchas empresas de abordar la renovación y modernización de sus flotas de forma ordenada y con una visión completa. La evolución hacia modelos de transporte más eficientes implica decisiones de inversión, cambios operativos y adaptación a un entorno regulatorio cada vez más exigente.

La propuesta combina la experiencia de BBVA en financiación y estructuración de soluciones para empresas con las capacidades de Repsol en el ámbito energético, el despliegue de infraestructuras de recarga y la gestión operativa, ofreciendo a las compañías una solución integral que integre todos los elementos necesarios para avanzar en este proceso con mayor claridad.

Movilidad sostenible y visión multienergía

"La transición hacia una movilidad más sostenible exige abordar al mismo tiempo la dimensión financiera y la operativa. Nuestro objetivo es acompañar a las empresas con soluciones que les permitan avanzar con mayor certidumbre en este proceso", ha explicado Carlos Martínez, responsable de Movilidad Sostenible de BBVA en España.

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Por su parte, Carlos Bermúdez, responsable de Acuerdos Estratégicos y Posicionamiento de Movilidad Eléctrica de Repsol, ha destacado que "la transformación del transporte requiere una visión multienergía, capaz de adaptarse a las distintas necesidades de cada empresa y tipo de flota. Esta colaboración permite dar una respuesta integral y más eficaz para avanzar en la reducción de emisiones en el ámbito empresarial".