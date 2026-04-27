Naturgy lanza un plan de inversiones de 1.200 millones en redes eléctricas y promete dispararlas si el Gobierno levanta el tope legal

Naturgy pone en marcha su plan de inversiones en redes eléctricas para los próximos años. UFD, la filial del negocio de distribución eléctrica del grupo, lanza un programa de mejora y ampliación de las redes que contempla inversiones por un mínimo de 1.218 millones de euros en los próximos cuatro años, pero promete disparar el importe cuando el Gobierno apruebe la reforma legal que prepara para hacerlo posible.

El nuevo plan de redes de Naturgy está diseñado llevando las inversiones al máximo que permite actualmente la normativa, pero la compañía promete dispararlas si el Gobierno eleva esos límites. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Sara Aagesen, trabaja en una reforma que disparará el tope legal de las inversiones en redes eléctricas, fijado. La propuesta del Gobierno pasa por elevar un 62% esos límites que están fijados mediante un porcentaje del PIB español tanto para las redes de distribución (que controlan las grandes eléctricas) como de la red de transporte (en manos de Red Eléctrica de España).

“Este volumen de inversión se mantiene en el nivel máximo dentro de los límites establecidos por el regulador y podría aumentar notablemente con la próxima aprobación del Real Decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica”, explican desde Naturgy. El grupo pretende mejorar la calidad y la capacidad de sus redes mediante la digitalización, y también ampliar las infraestructuras, con el objetivo de dar a entrad a nueva demanda en un momento en que en el sector eléctrico han saltado las alarmas por la saturación de las redes.

Las actuaciones previstas hasta 2029 se destinarán principalmente a innovación y aplicación de nuevas tecnologías vinculadas con la telemedida y la sensorización, así como al robustecimiento de las infraestructuras a través de la construcción de nuevas líneas y subestaciones, o la renovación y modernización de instalaciones ya existentes. En 2026, la compañía se centrará gran parte de la inversión a proyectos de supervisión avanzada en baja tensión, actuaciones en media y alta tensión, ciberseguridad y gestión avanzada de activos, entre otros.

“Invertimos en optimizar el uso de la red, ampliar capacidad y garantizar la resiliencia, y lo haremos hasta el límite que establece el regulador, para avanzar en digitalización y fortalecer nuestra infraestructura ante eventos extraordinarios o fenómenos meteorológicos adversos, situaciones cada vez más frecuentes en las que se demuestra la profesionalidad de nuestro equipo humano y el de las empresas colaboradoras”, explica la directora de Redes Electricidad España en Naturgy, Mónica Puente.

Inversiones en cuatro CCAA

La inversión durante los próximos cuatro años se repartirá entre todos las comunidades autónomas en los que UFD está presente: Galicia, donde el grupo es el principal distribuidor eléctrico, con un presupuesto de 519 millones de euros entre 2026 y 2029; Castilla-La Mancha, con 337 millones; la Comunidad de Madrid, con 217 millones; y Castilla y León, con 145 millones. La filial de distribución eléctrica de Naturgy actualmente da servicio a 3,9 millones de puntos de suministro en estas regiones, a través de una red de 116.600 kilómetros de líneas de alta, media y baja tensión.

Las redes de distribución eléctrica son la columna vertebral de la transición energética, en la que juegan un papel estratégico y vertebrador para integrar la expansión masiva de generación renovable y para ampliar la capacidad para conectar nueva demanda doméstica e industrial, entre la que destacan los centros de datos y los nuevos desarrollos urbanísticos.

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El de las redes eléctricas es un negocio regulado en el que las compañías, tanto la de transporte como las de distribución, reciben una retribución que pagan todos los consumidores en su factura de luz por las inversiones realizadas establecida por la CNMC (acaba de fijar la remuneración muy por debajo de las aspiraciones del sector para los próximos seis años) y con un tope legal marcado por el Gobierno.