Tubos Reunidos se hunde un 40% en bolsa por temor a un posible concurso de acreedores
La compañía presentó un ERE a Trabajo que afecta al 22% de la plantilla en febrero
Pánico en el sector siderúrgico. La vasca Tubos Reunidos se ha hundido hasta un 40% en el parqué de Madrid este lunes ante rumores de un posible concurso de acreedores. Las fuertes ventas en bolsa este lunes eleva las pérdidas bursátiles al 70% en los últimos seis meses, tras meses de incertidumbre financiera sobre la empresa. El castigo de esta sesión se produce después de que El Confidencial adelantará que la empresa se había asesorado con el bufete Uría y Menéndez para adelantar el proceso del concurso de acreedores, con una fecha provisional fijada para la primera semana de mayo.
La empresa se ha enfrentado a dificultades financieras en los últimos años, con pérdidas cercanas a los 118 millones de euros frente a un beneficio de 28,6 millones de euros, según sus últimas cuentas de 2024. EY, el auditor de Tubos Reunidos, alertó en los informes de 2025 de que existía una "incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad del grupo como empresa en funcionamiento". La compañía ejecutó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), con un total de 285 despidos hace unas semanas, equivalente a un 21% de la plantilla. El ERE se enmarcaba dentro del plan de viabilidad de la empresa, con el fin de reducir costes y reestructura su deuda.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Último de la Fila firma en Marenostrum su primer truco de magia en casi tres décadas
- Comienzan los cortes en la MA-21 entre el aeropuerto de Málaga y Torremolinos: estos son los desvíos y fechas
- Ibon Navarro, tras el triunfo ante el Hiopos Lleida: 'Ahora mismo estamos para que la gente sea valiente y comprometida
- La Málaga tecnológica tiene ya más de 3.000 vacantes de empleo pendientes de cubrir: estos son los puestos más demandados
- Este pueblo de Málaga celebra este domingo su Fiesta del Campo con mercadillo, actuaciones y degustaciones de ensaladilla cateta, paella y ‘zoque’
- La nueva freiduría que acaba de abrir en Málaga con marisco y pescado fresco a pocos euros: 'Ha traído el mar al barrio
- Las imágenes más antiguas y nunca vistas de San Pedro Alcántara, halladas en un álbum de 1898
- El parque de Málaga en plena naturaleza con río, tirolina y juegos para los más pequeños: tiene 'foodtruck' con la mejor carne a la brasa