El Gobierno alerta de que la guerra de Irán podría restar al crecimiento hasta ocho décimas en función de su duración

El vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha alertado de que la guerra de Irán podrá afectar al crecimiento del PIB español en una horquilla "entre una y ocho décimas", según la duración del conflicto. Esta es la principal conclusión que se extrae de la actualización de las previsiones macroeconómicas realizada este martes por el ministerio de Economía, que Cuerpo ha presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"La elevada incertidumbre supone que los analistas no están realizando previsiones, sino escenarios, asociados cada uno de ellos a una evolución distinta. En términos de crecimiento del PIB, podríamos hablar de una afectación que va desde una décima hasta ocho décimas", ha alertado el ministro Cuerpo.

España cumple la regla de gasto europea

Sin embargo, la previsión de crecimiento elaborada por Economía sigue descontando un avance de España al 2,2% en 2026. Así, la proyección se mantiene igual que la realizada en noviembre, aunque el Gobierno ha adelantado que la actualizará en las próximas semanas cuando la incertidumbre sea menor, esperando un acuerdo provisional entre EEUU e Irán que desembocaría en la eventual reapertura del estrecho de Ormuz.

Es importante destacar que este escenario del 2,2% no supone una actualización del cuadro macroeconómico, que sirve como base para elaborar los presupuestos. Cuerpo ha destacado que, cuando exista una mayor certidumbre, se actualizará oficialmente este escenario, lo que supondrá un paso adelante para la presentación de los mismos. Al ser preguntado por ello, Cuerpo ha justificado la prudencia hablando de "la enorme diferencia que supondría en una partida como el gasto en pensiones una diferencia de medio punto en la inflación".

Cuerpo ha presentado estas proyecciones con motivo del anuncio de que España ha cumplido con las reglas fiscales impuestas por la Unión Europea. A tenor de las cifras, el gasto computable a esta métrica por parte de España ha crecido un 4,5% en 2025, en línea con el máximo permitido por las reglas usando todos los mecanismos de flexibilidad existentes.

La tercera menor subida en Europa de los precios de la energía

El vicepresidente se ha referido durante su intervención a la evolución de los precios del mercado de la electricidad. Según las cifras, España ha experimentado el tercer menor avance de todo el continente, solo superado por Finlandia y Suecia. En palabras de Cuerpo, esta realidad exhibe "el elemento adicional de soberanía energética que suponen el mix actual y la elevada presencial de fuentes renovables en España".

El informe elaborado por el Gobierno muestra que la recuperación de España en los últimos años ha superado la del resto de economías europeas. "Pese haber sido el país más afectado por el Covid, debido a nuestra estructura productiva, la recuperación de nuestro país va muy por encima de las economías de la zona Euro", ha celebrado Cuerpo. Esta evolución positiva se percibe también en la creación de empleo, sobre la que el titular de Economía ha destacado una cifra: en 2025, España creó el 40% de puestos de trabajo de la Eurozona, con el 10% de la población.

Datos de empleo positivos

Cuerpo se ha referido en su intervención a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), divulgados este martes. Según las cifras, la tasa de paro pasó del 9,9% hasta el 10,8%, casi un punto, lo que representa la mayor subida en un primer trimestre desde 2013. Sin embargo, el vicepresidente ha destacado que los datos de empleo muestran que España mantiene un ritmo de creación "de más de medio millón de puestos cada doce meses, con 532.000 nuevos en los últimos cuatro trimestres", añadiendo que la previsión para abril señala que la afiliación podría estar en torno a los 22.060.000 trabajadores.

En términos presupuestarios, el vicepresidente ha destacado la fortaleza de España. "Cuando miramos la evolución del déficit, hay varios mensajes positivos. Desde 2024 ya nos encontramos en una situación mejor que antes del Covid: en 2019 el déficit se situaba en el 3,1%, mientras que en 2024 cayó hasta el 2,3% y en 2025 quedó fijado en el 2%, ha destacado. Cuerpo ha apuntado que estas cifras salen si se eliminan de la ecuación los gastos específicos de cada año, como los gastos de la DANA en 2025.

La deuda pública sigue cayendo

La previsión para 2026 resulta halagüeña. Economía pronostica un déficit del 1,6% —sin gastos específicos— al cierre de 2026, lo que supone un sobrecumplimiento de los objetivos fijados por el Ejecutivo. En cuanto a la deuda pública, Cuerpo ha celebrado que el porcentaje de la misma respecto al PIB de Espala sigue reduciéndose. "Esperamos que, a cierre de 2026, rompamos la barrera del 100% del PIB y quedemos en el 99,3%", ha revelado el ministro. Este hito supondría adelantar un año el objetivo de bajar de las tres cifras, que se había fijado para el final de la legislatura.

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Por último, Cuerpo ha informado en la rueda de prensa de que, a consecuencia de la guerra de Irán, el ajuste automático de la inflación —elaborado en este caso a través del deflactor del PIB— ha arrojado un aumento de un punto porcentual, desde el 2,1% al 3,1%.