Revolut abrirá su primera tienda física del mundo en Barcelona

La apuesta de Revolut por Barcelona como uno de sus centros más importantes en Europa y el mundo sigue desarrollándose. Tal y como se desprende de una información adelantada en exclusiva por 'Euronews', y confirmada por fuentes del neobanco a EL PERIÓDICO, Revolut, que cuenta con seis millones de clientes en España y 1,2 millones en Catalunya, abrirá su primera tienda física permanente en la ciudad condal.

A través de la apertura de este espacio, así como del resto de proyectos que la fintech tiene previsto desarrollar en Catalunya, Revolut tiene previsto contratar al menos a 300 personas en la región de aquí a 2028. Con todo, su plantilla en la ciudad ascendería a los 1.000 empleados de cara a esas fechas. En cuanto a los detalles de la tienda, está previsto que acoja a alrededor de 20 trabajadores. Según fuentes del neobanco, el espacio será amplio, similar a la sensación de una Apple Store, y se situaría cerca de Plaça Catalunya, aunque el proyecto se encuentra en fase temprana.

El Jefe de Marketing de Revolut, Antoine Le Nel, ha confirmado la noticia. "Elegimos Barcelona como ciudad para probar nuestras tiendas físicas porque combina densidad local, relevancia global, turismo e innovación", declaró a Euronews. "Es una iniciativa que pretende ser permanente, y tenemos pensado replicarla en otras ciudades si tiene buen recibimiento", añadió. El neobanco ha querido dejar claro desde el primer momento que "en ningún caso será una sucursal bancaria tradicional", sino "un espacio de alta visibilidad e inmersivo".

España es clave

No solo es Barcelona, sino que España se ha erigido como un territorio fundamental para las operaciones de Revolut. El neobanco planea abrir una nueva oficina en Madrid antes de que finalice 2026, que traerá al menos 500 contrataciones previstas de aquí a 2028. Así, Revolut se suma a competidores como el neobanco alemán N26, que el pasado mes de marzo se trasladó a su nueva oficina en Madrid, un espacio de 2.000 metros cuadrados situado en el Barrio de Salamanca que también servirá como su segundo hub europeo de operaciones.

Este es el segundo gran anuncio urbanístico en Barcelona que realiza Revolut. Pese a que han instalado su principal 'hub' en Europa en París, a finales del pasado mes de julio, el neobanco logró la autorización del Ayuntamiento de Barcelona para instalar su logo en la fachada del emblemático edificio Cuatrecasas, situado en la avenida Diagonal, 444, en el centro de Barcelona. El edificio, proyectado entre 1908 y 1910 y de estilo monumental clasicista, es propieda de Emesa, la patrimonial del abogado y empresario Emilio Cuatrecasas. Es ahí donde el neobanco británico ha decidido instalar su 'hub' global de innovación, por lo que terminó colocando su logotipo en la fachada.

Cajeros en catalán

Además de apostar con fuerza por la ciudad en términos urbanísticos, Revolut considera a los clientes catalanes como fundamentales para sus operaciones. Así se desprende de la decisión sobre la que ya informó EL PERIÓDICO de incluir el catalán como idioma por defecto en sus cajeros automáticos en Catalunya, a petición del Departamento de Política Lingüística de la Generalitat. Además, compañía lanzará "la web y la aplicación en catalán durante el primer semestre de 2027".

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De esta manera, los más de 50 cajeros con los que cuenta el neobanco en Barcelona, que permiten obtener una tarjeta en segundos o sacar dinero, tendrán el catalán como idioma por defecto. La ciudad condal es el territorio donde el neobanco ha instalado más terminales, con Madrid en segunda posición, con 22. Tal y como detallaron fuentes del neobanco a EL PERIÓDICO, el objetivo es alcanzar los 200 en total en España de cara final de año, lo que supondría más que duplicar los 96 que hay actualmente instalados.