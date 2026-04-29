Puig cae con fuerza en bolsa ante la cercanía de una OPA de Estée Lauder

El acuerdo entre Estée Lauder y Puig va tomando forma. El conglomerado de lujo estadounidense estaría valorando una oferta pública de adquisición (OPA) –que no una fusión entre pares– que implicaría pagar entre 18 y 19 euros por cada acción de Clase B (las que tienen un solo derecho a voto) del grupo catalán. Así, según ha informado este miércoles Expansión y ha podido confirmar este medio, el gigante de cosmética con sede en Nueva York se plantea lanzar una operación con una prima muy escasa sobre el precio de mercado actual. Es también menor de lo que se elucubraba en un principio (que estaría sobre los 20 euros), una noticia que ha arrastrado las acciones de Puig este miércoles.

La empresa ha llegado a caer un 5% en bolsa, terminando finalmente la sesión con un 2,73% menos de valor que en la jornada previa. Esta caída la convierte en la compañía más penalizada dentro del selectivo español este miércoles y contrasta con la tendencia general de subida que acumula Puig desde que trascendió que negociaba con Estée Lauder una forma de "combinar los negocios" de ambas. En cualquier caso, sus acciones siguen más de 2 euros más caras que antes de que empezaran los tambores de "fusión".

Hace ya más de un mes que ambos grupos negocian los términos de un acuerdo que traería importante cola en la industria mundial del lujo, sin que ninguna de las dos partes se pronuncie oficialmente al respecto. Ayer mismo, en la presentación de resultados trimestrales de la empresa con sede en l'Hospitalet de Llobregat, su consejero delegado, José Manuel Albesa, reconfirmó que las conversaciones se mantienen, pero que se sigue sin llegar a un acuerdo.

Acuerdos y desacuerdos

Según estas últimas informaciones, las familias dueñas de una y otra compañía ya estarían de acuerdo en ciertos aspectos clave, lo que permite augurar que la consecución del acuerdo está cerca. Son cuestiones relativas a cómo quedaría la gobernanza del grupo resultante, como realizar el canje de acciones o en el precio de los títulos de Clase B.

Estos son los que están al alcance de inversores regulares en bolsa y que disponen de un derecho político (un voto), mientras que los de Clase A, los que tienen solo miembros de la familia Puig y allegados, disponen de 5. Lo que seguiría estando en el aire son determinados aspectos financieros y de gobernanza, lo que significa que las partes siguen negociando.

Histórico en bolsa

Si la operación sale adelante, la fusión con el gigante neoyorquino daría lugar a un nuevo gigante mundial del lujo. La catalana Puig ha sido favorecida por los mercados desde que anunció la "posible combinación de negocios" ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y ha ganado más de 1.000 millones de euros en bolsa.

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Al mismo tiempo, la empresa de cosmética con sede en Nueva York ha intensificado su "planificación de sucesión" en las últimas semanas con grandes movimientos dentro del núcleo familiar, según han confirmado fuentes cercanas a la empresa. Estée Lauder también dispone de una estructura de doble clase de acciones: los títulos de Clase B –las que cotizan en el parqué– y acciones de Clase A, que quedan en manos de la familia fundadora. La heredera del grupo, Aerin Lauder, ha incrementado su peso en términos de derechos de voto efectivos a través de una serie de reorganizaciones internas que han diluido el peso de Ronald Lauder.