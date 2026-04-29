Resultados
Amazon gana 30.255 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 77% más
La facturación total de la empresa se situó en 181.519 millones, un 17 % más
EFE
Nueva York
El gigante del comercio electrónico Amazon anunció este miércoles unos beneficios netos de 30.255 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 77 % más interanual.
La facturación total de la empresa se situó en 181.519 millones, un 17 % más, mientras que su negocio de la nube, Amazon Web Services (AWS), creció un 28 %, hasta 37.600 millones de dólares.
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