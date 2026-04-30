Las tecnológicas americanas disparan sus ingresos al calor de la IA y el S&P 500 marca récords

Abril ha sido un mes movido para los mercados en EEUU. El conflicto que libra Washington contra Irán junto a Israel ha supuesto un shock considerable para la economía, y las alzas en el precio de la energía han azotado constantemente la volatilidad en las cotizaciones de las compañías. Esta semana, con los acuerdos de paz entre EEUU e Irán completamente estancados y ambos países explorando alternativas militares, el desempeño en bolsa de los gigantes estadounidenses ha estado marcado por los resultados empresariales, tanto en sentido positivo como negativo.

En el plano general, el índice S&P 500, que reúne a las 500 mayores empresas del país, ha saldado el mes de abril con un avance superior al 10%, lo que supone su mejor desempeño en un mes desde 2020. En estos momentos el selectivo cotiza en los 7.198 puntos, máximos históricos.

Meta cae más de un 10%

Una de las compañías más perjudicadas en este segmento ha sido Meta. Las acciones de la empresa fundada por Mark Zuckerberg, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, caían hasta un 10% tras la apertura de la Bolsa de Nueva York después de presentar la pasada noche, al cierre de los mercados bursátiles, sus cuentas de los tres primeros meses del año y haber despuntado tanto en ingresos como en beneficio neto.

Los mercados han castigado al gigante tecnológico. La compañía ha indicado que estima que sus gastos de capital se sitúen entre los 125.000 y 145.000 millones de dólares por encima de las perspectivas anteriores, debido a sus "expectativas de precios más elevados para los componentes este año" y, aunque en menor medida, según apuntan, a un incremento de los gastos para sostener sus inversiones en centros de datos.

Alphabet se apunta un tanto

Por contrario, una de las mayores beneficiadas en los mercados por las cuentas que ha presentado ha sido Alphabet, matriz de Google. Las acciones de la empresa basada en Silicon Valley han llegado a subir más de un 10% en Bolsa al calor de sus cuentas, que muestran un considerable avance frente a periodos anteriores.

Alphabet ganó 62.578 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 81% más interanual, según anunció la compañía el miércoles en un comunicado. La facturación de la empresa ascendió un 21 % respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y se situó en 109.896 millones de dólares. Esta subida en la facturación estuvo impulsada por el buen comportamiento de su negocio publicitario y el fuerte crecimiento de su división en la nube, según la nota.

El servicio en la nube de la compañía, Google Cloud, registró un fuerte avance del 63 % y alcanzó los 20.028 millones de dólares, impulsado por la demanda de soluciones de inteligencia artificial para empresas.

Microsoft no convence

Microsoft, el histórico gigante tecnológico fundado por Bill Gates, no ha convencido a los inversores con sus últimos resultados. La empresa anunció un beneficio neto de 97.983 millones de dólares en los nueve primeros meses de su ejercicio 2026, un 31 % más interanual, gracias en parte a su negocio de inteligencia artificial (IA).

La empresa tuvo una facturación acumulada de 241.832 millones de dólares en los últimos tres trimestres, un 18 % más con respecto al mismo periodo del año anterior, según un comunicado. Microsoft destacó en la nota su rendimiento en materia de IA, en el último trimestre, que terminó el 31 de marzo. En este periodo, Intelligent Cloud, donde la compañía integra la IA y el análisis de datos en los servicios en la nube y que incluye a su plataforma de computación en la nube Azure, registró unos ingresos de 34.681 millones de dólares, un 30 % más a nivel interanual.

Tibieza en Amazon

La última integrante de 'las siete magníficas' que presentó el miércoles resultados fue Amazon. El negocio de comercio electrónico ha cotizado todo el día con caídas, pese a haber registrado unos beneficios netos de 30.255 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, un 77% más interanual. La facturación total de la empresa se situó en 181.519 millones, un 17 % más, mientras que su negocio de la nube, Amazon Web Services (AWS), creció un 28 %, hasta 37.600 millones de dólares.

El máximo ejecutivo de la compañía, Andy Jassy, señaló que el negocio de chips propios de Amazon tiene una facturación anual proyectada de 20.000 millones de dólares. Este segmento, que incluye Graviton, Trainium y Nitro, está "creciendo con porcentajes interanuales de triple dígito", y forma parte de recientes acuerdos con líderes en inteligencia artificial (IA) como Anthropic y OpenAI, indica la nota.